美參議員訪台會否引發台海衝突？ 陸外交部這樣回應

中國大陸外交部今天舉行的例行記者會上，有記者提問，美參議員譚美正在台灣訪問，此事是否會威脅到中國安全？是否會引發在台灣海峽的軍事衝突？

據澎湃新聞，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，他想強調的是，當前台海局勢緊張的根源，是台灣當局倚美謀「獨」，和美方一些人搞以台制華。

趙立堅並指，近來美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明裡暗裡慫恿支持「台獨」勢力，這將把台灣推向危險境地，美國自身也將面臨嚴重後果。

去年6月曾代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗的譚美，於5月30日晚間抵台，這是她一年內第二度訪問台灣。今天上午，中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅宣布，解放軍東部戰區近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，稱軍演是針對「美台勾連」。