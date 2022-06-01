快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劍指AUKUS核潛艇合作 北京駐聯代表：釀嚴重核擴散風險

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北京駐聯大使批判，AUKUS計畫是把武器級核材料引入亞太地區，造成嚴重的核擴散風險。圖為美軍俄亥俄級核動力潛艦內布拉斯加號試射三叉戟II型彈道飛彈，該款飛彈具有核打擊能力。路透
北京駐聯大使批判，AUKUS計畫是把武器級核材料引入亞太地區，造成嚴重的核擴散風險。圖為美軍俄亥俄級核動力潛艦內布拉斯加號試射三叉戟II型彈道飛彈，該款飛彈具有核打擊能力。路透

對於美國澳洲在AUKUS框架下的核潛艇合建計畫，北京駐聯合國代表張軍31日以不點名批判，這違反《核不擴散條約》目的跟宗旨，造成嚴重的核擴散風險。

據新華社報導，張軍5月31日在聯合國安理會第1540號決議全面審議公開會上，呼籲各方應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，重視彼此合理安全關切，消除擴散動因，致力於實現普遍安全、共同安全。

張軍強調，《核不擴散條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石，是戰後國際安全體系的重要組成部分，「各國不能對其『合則用、不合則棄』，不能採取雙重標準和選擇性做法，應堅決抵制條約被侵蝕、掏空」。他特別提到，「『有關國家』不顧國際社會反對開展核潛艇合作，執意將武器級核材料引入亞太地區，明顯違反條約目的和宗旨，造成嚴重核擴散風險」。

他呼籲各國應進一步增強《核不擴散條約》、《禁止生化武器公約》、《禁止化學武器公約》的「普遍性」，並以各項條約審議大會等為契機，確保其得到全面、有效、平衡執行。

張軍也以不點名方式指出，「多年來，一些國家憑藉自身主導的防擴散多國機制『小圈子』，對發展中國家實施歧視性出口管制措施，大搞雙重標準。個別國家還以防擴散或國家安全為藉口，對科技交流合作濫施限制，推動脫鉤斷鏈，嚴重侵蝕防擴散國際合作的基礎」。

2021年9月15日，英國、美國和澳洲三國宣布簽署一項安全協議「AUKUS」，分享軍事防禦技術及情報，通過該協議，美國將幫助澳洲首次建造核動力潛艇。

美國 澳洲 聯合國

延伸閱讀

學者：拜登擬建溝通危機機制 北京至今興趣缺缺

端午連假北京倡導就地過節 跨省遊實施熔斷機制

中國大陸單日染疫數續降 上海解封北京收緊兩樣情

歐盟又提再教育營 北京駐歐使團：跟英法中心沒有區別

相關新聞

美提對中「新三點論」 北京：三分法的翻版、換湯不換藥

針對美國務卿布林肯日前在對中政策演講表示，拜登政府的對中戰略可用「投資、聯盟、競爭」來概括，中國大陸外交部發言人趙立堅今...

民調：中共若犯台 半數受訪國支持與中國大陸斷經濟

據最新的全球民調顯示，若中共武力犯台，半數受訪國支持斷絕中國經濟關係。此外，超過8成的中國受訪者認為中國是民主國家，專家...

美參議員訪台會否引發台海衝突？ 陸外交部回應

中國大陸外交部今天舉行的例行記者會上，有記者提問，美參議員譚美正在台灣訪問，此事是否會威脅到中國安全？是否會引發在台灣海...

劍指AUKUS核潛艇合作 北京駐聯代表：釀嚴重核擴散風險

對於美國跟澳洲在AUKUS框架下的核潛艇合建計畫，北京駐聯合國代表張軍31日以不點名批判，這違反《核不擴散條約》目的跟宗...

5年1度盛事 香港七一煙花匯演首停辦 幻彩代煙火

香港近日有多個感染群組浮現，五年一度的「回歸煙火匯演」首次未能於維港兩旁上演，但將會呈獻旅發局「幻彩詠香江」特別版，屆時...

香港候任特首李家超會夏寶龍 強調組港管治班子「所有人選我決定」

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍，昨日上午與香港候任特首李家超會面。會面期間，李家超再次就香港一些具體情況向夏寶龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。