劍指AUKUS核潛艇合作 北京駐聯代表：釀嚴重核擴散風險

對於美國跟澳洲在AUKUS框架下的核潛艇合建計畫，北京駐聯合國代表張軍31日以不點名批判，這違反《核不擴散條約》目的跟宗旨，造成嚴重的核擴散風險。

據新華社報導，張軍5月31日在聯合國安理會第1540號決議全面審議公開會上，呼籲各方應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，重視彼此合理安全關切，消除擴散動因，致力於實現普遍安全、共同安全。

張軍強調，《核不擴散條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石，是戰後國際安全體系的重要組成部分，「各國不能對其『合則用、不合則棄』，不能採取雙重標準和選擇性做法，應堅決抵制條約被侵蝕、掏空」。他特別提到，「『有關國家』不顧國際社會反對開展核潛艇合作，執意將武器級核材料引入亞太地區，明顯違反條約目的和宗旨，造成嚴重核擴散風險」。

他呼籲各國應進一步增強《核不擴散條約》、《禁止生化武器公約》、《禁止化學武器公約》的「普遍性」，並以各項條約審議大會等為契機，確保其得到全面、有效、平衡執行。

張軍也以不點名方式指出，「多年來，一些國家憑藉自身主導的防擴散多國機制『小圈子』，對發展中國家實施歧視性出口管制措施，大搞雙重標準。個別國家還以防擴散或國家安全為藉口，對科技交流合作濫施限制，推動脫鉤斷鏈，嚴重侵蝕防擴散國際合作的基礎」。

2021年9月15日，英國、美國和澳洲三國宣布簽署一項安全協議「AUKUS」，分享軍事防禦技術及情報，通過該協議，美國將幫助澳洲首次建造核動力潛艇。