香格里拉對話 中國大陸官媒：中美防長有面對面會晤的必要性

因疫情停辦兩年的新加坡安全論壇「香格里拉對話」將在6月中旬恢復舉行，中國大陸國防部先前已宣布防長魏鳳和將出訪，對於行程內容，中國大陸官媒引述軍事專家說法指出，「中美防長有面對面會晤的必要性」。

中共官媒環球時報6月1日引述北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，「美國當前採取的一系列行動並不利於中美防長會晤的氛圍」，而且「香會」存在一種怪現象，在西方國家操控下，對話會往往成為「對華輿論伏擊」的平台。卓華稱，「中美防長即便實現會晤，鑒於美國的做法已經嚴重破壞互信基礎，雙方很難在實質性議題上取得突破」。

另外有一名不願具名的軍事專家則強調，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）與魏鳳和是否會在新加坡會晤還未知，「但中美防長有面對面會晤的必要性，雙方有太多需要溝通的問題，哪怕是各自做一些原則性表態，當面談和打電話談效果也是不一樣的」。

這名專家並指出，「如果中美防長都參加了香格里拉對話會，但卻沒有舉行雙邊會談，這將是一條大新聞，因為這是外界觀察中美關係走向的重要風向標」。

此前根據「香格里拉對話」主辦方之一「英國智庫國際戰略研究所」（IISS）官網公布的會議日程，魏鳳和將在6月12日發言，奧斯丁將在6月11日就美國在印太地區的防務政策發表演講。而中國大陸國防部已透露魏鳳和發言主題為「中國對地區秩序的願景」。