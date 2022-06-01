快訊

丁學文專欄／停滯性通膨悄然現身 央行總裁們焦頭爛額

確診媽現身說法 「小題大作」讓3月嬰躲過病毒侵襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香格里拉對話 中國大陸官媒：中美防長有面對面會晤的必要性

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中國大陸防長魏鳳和即將出席2022年香格里拉對話，外界關注中國大陸跟美國雙方會不會有防長會談，圖為2019年香格里拉對話中，魏鳳和（右）跟美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）舉行會談。（圖／中國大陸國防部官網）
中國大陸防長魏鳳和即將出席2022年香格里拉對話，外界關注中國大陸跟美國雙方會不會有防長會談，圖為2019年香格里拉對話中，魏鳳和（右）跟美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）舉行會談。（圖／中國大陸國防部官網）

因疫情停辦兩年的新加坡安全論壇「香格里拉對話」將在6月中旬恢復舉行，中國大陸國防部先前已宣布防長魏鳳和將出訪，對於行程內容，中國大陸官媒引述軍事專家說法指出，「中美防長有面對面會晤的必要性」。

中共官媒環球時報6月1日引述北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，「美國當前採取的一系列行動並不利於中美防長會晤的氛圍」，而且「香會」存在一種怪現象，在西方國家操控下，對話會往往成為「對華輿論伏擊」的平台。卓華稱，「中美防長即便實現會晤，鑒於美國的做法已經嚴重破壞互信基礎，雙方很難在實質性議題上取得突破」。

另外有一名不願具名的軍事專家則強調，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）與魏鳳和是否會在新加坡會晤還未知，「但中美防長有面對面會晤的必要性，雙方有太多需要溝通的問題，哪怕是各自做一些原則性表態，當面談和打電話談效果也是不一樣的」。

這名專家並指出，「如果中美防長都參加了香格里拉對話會，但卻沒有舉行雙邊會談，這將是一條大新聞，因為這是外界觀察中美關係走向的重要風向標」。

此前根據「香格里拉對話」主辦方之一「英國智庫國際戰略研究所」（IISS）官網公布的會議日程，魏鳳和將在6月12日發言，奧斯丁將在6月11日就美國在印太地區的防務政策發表演講。而中國大陸國防部已透露魏鳳和發言主題為「中國對地區秩序的願景」。

美國 香格里拉

延伸閱讀

拜登表態願軍事保台後 美中防長擬當面對話

沒人發覺？美國再開烏克蘭防務會議 烏國國旗卻全倒掛

一中政策vs.一中原則 美國務院發言人批陸扭曲美國政策

美日防長會談 重申台海和平

相關新聞

中國大陸外交失利 分析：單一盟友不符太平洋島國利益

中國外交部長王毅出訪南太平洋島國，事前擬定的聯合聲明未獲通過。分析指出，過從甚密任何一個區外盟友並不符合南太平洋島國利益...

劉銳紹：香港社會悼念六四 火種不滅

北京「六四事件」33週年臨近，儘管香港今年沒有大型悼念活動，但時事評論員劉銳紹認為，民間悼念只會像潮漲潮落，起起伏伏，不...

學者：拜登擬建溝通危機機制 北京至今興趣缺缺

中國外交部長王毅稱，中美關係不能再惡化，美國學者沈大偉則指出，與北京溝通風險與危機，總統拜登政府列為優先，但到目前為止，...

深圳又一名前市長落馬 陳如桂涉嫌嚴重違紀違法被查

據中共中央紀委國家監委網站6月1日消息，廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監...

香格里拉對話 中國大陸官媒：中美防長有面對面會晤的必要性

因疫情停辦兩年的新加坡安全論壇「香格里拉對話」將在6月中旬恢復舉行，中國大陸國防部先前已宣布防長魏鳳和將出訪，對於行程內容，...

歐盟又提再教育營 北京駐歐使團：跟英法中心沒有區別

對於歐盟發言人質疑聯合國人權高專訪疆受限、無法評估「再教育營」規模，北京駐歐盟使團回應稱，「教培中心」跟英國、法國設立的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。