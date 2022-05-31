快訊

中芯最好產品已是8年前技術 坂本幸雄：落後台灣一大截

AT-3失事前殉職飛官守到最後一刻 專家：他未試圖逃生

美參議員團訪台 國台辦：縱容支持台獨活動十分危險！

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（取自人民網）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（取自人民網）

美聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）30日率團訪台，蔡英文並於31日在總統府接見。對此，國台辦發言人朱鳳蓮於31日回應，美方縱容支持「台獨」分裂活動，十分危險！

朱鳳蓮表示，陸方堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來和軍事勾連。美國會一些議員在台灣問題上屢屢採取嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的錯誤行為，縱容支持「台獨」分裂活動，十分危險！

朱鳳蓮也提到，民進黨企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。

31日稍早，陸外交部發言人趙立堅對美方行為表示強烈不滿，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉，並呼籲美國應把總統拜登「四不一無意」的表態落到實處。

無獨有偶，在美議員訪台團落地同時，台灣官方30日晚間發布動態指，中國大陸有30架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），數量為今年第2多。

美國在台協會發布的新聞稿，達克沃絲此行是印太訪問的其中一站，雙方將討論美台關係、區域安全、貿易投資、全球供應鏈等重大問題。事實上，去年6月台灣疫情仍嚴峻時，達克沃斯曾率團訪台，並代表美國宣布捐贈默德納疫苗。

美國在台協會 朱鳳蓮 台獨

延伸閱讀

美參議員訪團會蔡總統 陸外交部重提「四不一無意」

共機頻擾台 環時：目的讓台「平時疲於奔命、戰時顧此失彼」

影／視察桃機邊境防疫 蘇貞昌：落地PCR採檢明取消

美參議員譚美再訪台 民進黨：倍感親切

相關新聞

經濟數據造假 前江蘇省副書記被雙開

大陸中央紀委國家監委（中紀委）網站31日通報，中共第十九屆中央候補委員、前江蘇省委副書記張敬華因嚴重違紀違法，遭到開除黨...

美團訪台見蔡總統 陸外交部：台灣是中國一省「哪來什麼總統」

美國參議員達克沃斯來台會見蔡英文總統，大陸外交部發言人趙立堅31日在例行記者會上答覆此事時稱，台灣是中國的一省，哪來的什...

陸外長王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化下去了

據大陸外交部31日消息，外長王毅31日應邀在「基辛格與中美關係」研討會上發表視頻致辭指出，中美關係正遭遇挑戰，當前氛圍很...

共機頻擾台 環時：目的讓台「平時疲於奔命、戰時顧此失彼」

時值美國參議員達克沃絲訪問台灣，5月30日有30架次解放軍軍機進入我西南防空識別區，機群中首次出現蘇-35身影。大陸環球...

李克強「10萬人大會」確定3熱詞：督戰、保民企、護麥收

中國總理李克強25日在北京主持召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，被稱為「10萬人大會」，目前公認這個會的規模史無前例...

李家超在北京獲任命香港特首 習近平讚他愛國愛港

香港候任特首李家超昨在北京獲總理李克強頒發國務院令，任命為香港第六任行政長官，其後獲國家主席習近平接見。習近平指香港已實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。