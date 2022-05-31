美團訪台見蔡總統 陸外交部：台灣是中國一省「哪來什麼總統」

美國參議員達克沃斯來台會見蔡英文總統，大陸外交部發言人趙立堅31日在例行記者會上答覆此事時稱，台灣是中國的一省，哪來的什麼「總統」。

有日媒就涉台問題提問，外交部發言人趙立堅糾正記者，“臺灣是中國的一個省，哪來的什麼‘總統’陸外交部發言人趙立堅31日重申趙立堅說，

在今天（31日）的大陸外交部記者會上，有媒體詢問美國國會聯邦參議員達克沃斯率團抵達台灣，將會見台灣總統蔡英文，中方對此有何評論？

趙立堅立即糾正提問的記者：「台灣是中國的一省，哪來的什麼總統。」他說，美國國會有關議員訪問台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉。

中方敦促美方有關政客切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。