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陸外長王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化下去了

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸外長王毅31日應邀在「基辛格與中美關係」研討會上發表視頻致辭。圖取自大陸外交部官網
陸外長王毅31日應邀在「基辛格與中美關係」研討會上發表視頻致辭。圖取自大陸外交部官網

據大陸外交部31日消息，外長王毅31日應邀在「基辛格與中美關係」研討會上發表視頻致辭指出，中美關係正遭遇挑戰，當前氛圍很不正常，不能再惡化下去，必須作出正確抉擇。

王毅表示，建設一個互聯互通、多元包容、安全共享的世界，是中美兩國必須承擔的責任義務。能否處理好彼此關係，是中美雙方必須回答好的世紀之問。鼓吹中美「接觸失敗」，渲染「對話無用」，聲稱「合作共贏」只是政治口號，這些論調既不尊重歷史，也不符合事實。

王毅說，中美關係正遭遇越來越多的挑戰，中美關係的歷史敘事被人為歪曲，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險。

他特別提及，「如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。」

王毅強調，中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇：要端正戰略認知，摒棄冷戰思維；要鞏固政治基礎，妥善管控分歧；要跳出競爭邏輯，增進交流合作。

王毅指出，「當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。」他說，中方壓倒一切的任務是集中力量發展自己，滿足人民對美好生活的嚮往。美國如果一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動蕩。

此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對華關鍵演說引起陸方反彈，布林肯認為中國對國際秩序構成「最嚴重、長期性挑戰」。王毅曾評價，這篇對華政策演講反映出美國的世界觀、中國觀、中美關係觀都出現了嚴重偏差。

王毅 美中關係

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