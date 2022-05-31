美參議員訪團會蔡英文　陸外交部重提「四不一無意」

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）所率訪團，31日獲總統蔡英文接見。對此，大陸外交部發言人趙立堅31日重申，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉，並呼籲美國應把總統拜登「四不一無意」的表態落到實處。

趙立堅說，「台灣是中國的一個省，美國國會有關議員訪問台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。」

他表示，我們敦促美方有關政客切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

趙立堅說，中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。他還提到，我們注意到美國政府近期在台灣問題上發出一系列錯誤的信號，美國政府應該做的是，把拜登總統有關的涉台的「四不一無意」的表態落到實處。

今年3月中旬，中國大陸國家主席習近平和美國總統拜登就烏克蘭情勢通話後，大陸官媒新華社發出新聞稿指出，拜登在會上重申「四不一無意」，即美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國大陸體制、不尋求透過強化同盟關係反對中國大陸、不支持台獨、無意與中國大陸發生衝突。

值得注意的是，當時據美方會後發布的通話紀要，僅提到拜登向習近平重申，美國對台政策不變，強調美國持續反對任何片面改變台海現狀的立場等。