共機頻擾台 環時：目的讓台「平時疲於奔命、戰時顧此失彼」

時值美國參議員達克沃絲訪問台灣，5月30日有30架次解放軍軍機進入我西南防空識別區，機群中首次出現蘇-35身影。大陸環球時報31日報導稱，這是告訴對岸（台灣）：「平時我可以讓你疲於奔命，戰時你只有顧此失彼的份」。

根據我方公佈數據稱，解放軍此次大機群演練包括2架次空警500預警機、4架次運8電偵機、1架次運8遠干機、1架次運8反潛機，以及6架次殲16戰機、8架次殲11戰機、4架次殲10戰機、2架次蘇35戰機、2架次蘇30戰機，從數量上看，這是本年度的第二多，僅次於1月23日當天的紀錄，當時解放軍出動39架次戰機。

陸媒稱一次出動30架次、9種機型，堪稱是「全家福」，甚至不知是否還有隱型的殲20或隱型的無人機出動。

環時引述全國台灣研究會理事、廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍表示，從當天上午台灣方面公佈的解放軍18架次戰機進入的時間點分析，此次解放軍演練的是多波次連續不斷空中突襲作戰，從早晨6:16一直到中午11:28分，沒有給台軍任何喘息空間。此外，台灣宣稱全天發現30架次解放軍戰機，但會不會有隱身戰鬥機殲20以及隱身無人機，這很難說。

鄭劍指出，這種演練就是告訴對岸：平時我可以讓你疲於奔命，戰時你只有顧此失彼的份，將來解放軍要動真格，很可能就是台灣防務部門負責人所說的「猝然攻擊、一次搞定」。這種演練也似乎是對台軍應對能力的一次測試：「你合格嗎」？

大陸軍事專家宋忠平表示，此次演習是解放軍加大軍事鬥爭準備力度的表現，美國挑釁行為不斷，解放軍軍事演練也會持續化、常態化。

他進一步分析，根據台媒透露的消息，此次機群包括預警機、反潛機，電子戰機以及各型號的戰鬥機，這表明在未來的對台軍事鬥爭中，解放軍空軍、海軍航空兵所擁有的力量均會投身戰場，對於解放軍而言，這種演練大大提升了聯合作戰能力。比如，反潛機、預警機的現身是在不同方向執行不同的任務，也是在對未來潛在的戰爭威脅進行針對性訓練。

環時報導稱，解放軍軍事演習行動頻次增多，僅從官方公開聲明看，5月25日解放軍東部戰區發佈消息稱，近日東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。更早些時候的5月6日至8日，東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台島以東和西南海空域進行實兵演練。

對於解放軍在台海周邊的軍事行動，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校此前曾表示，2021年以來，解放軍常態環台島組織轟炸機、偵察機、殲擊機等開展巡航，常態抵近台島周邊組織多軍兵種力量聯合戰備警巡，常態在台島附近海空域組織聯合對海突擊、聯合對陸打擊、聯合防空作戰等實戰化演練。

譚克非強調，實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量只會多、不會少。