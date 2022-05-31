季辛吉警告：中美對抗可能導致直接軍事行動

「季辛吉與中美關係」研討會31日於線上舉行，美國前國務卿季辛吉在會上指出，（中美）對抗可能導致衝突甚至是直接的軍事行動，這點必須被避免。呼籲雙方都需要努力開展對話，理解對方的核心利益，以尊重對方關切的方式採取行動。

據澎湃新聞報導，季辛吉在致詞時表示，中美關係在過去幾十年中都沿著建設性的方向發展，但當前兩國在許多領域都面臨緊張的關係。但他認為，這些掩蓋不了中美關係的實質。

季辛吉繼續說，如今我們生活在一個科技發展的時代，這其實也從側面提升了製造衝突的能力。對於大國，尤其是擁有高科技的大國來說，單一事件就可能導致國家乃至世界層面的破壞。所以，中美兩國領導人在當前需要承擔特殊責任和義務來尋求共存的哲學與原則。

他示警，「對抗可能導致衝突甚至是直接的軍事行動，這點必須被避免」，並呼籲兩國需要合作建設更好的世界。

季辛吉舉台灣問題為例，表示就好像中美兩國老一輩領導人50年前那樣，美方承認「一個中國原則」，中方理解美方對於一中原則如何貫徹的關切，這種邏輯仍然應被納入中美關係的框架之中。

據新華社報導，「季辛吉與中美關係」研討會是由中國人民外交學會，在季辛吉99歲生日之際以線上方式舉辦，會上回顧季辛吉對推動中美關係發展的努力。同時，大陸國務委員兼外交部長王毅也和中美各界代表，以視訊方式出席和致詞。

季辛吉曾推動中美和解，並促成1972年時任美國總統尼克森訪華，簽署中美第一個公報「上海公報」等。