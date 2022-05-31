亞洲週刊剖析澳前總理陸克文新書 美軍必敗

澳洲前總理陸克文最近出版他的新書「可以避免的戰爭」，書中稱只要美國真正理解中國，而不是用自己的想像和偏見投射到神州大地，可避免兩敗俱傷，避免最後導致對美國更為災難性的結局。

陸克文是中國通，能說一口流利的中文，1980年他曾在台灣師範大學學習中文，1984年成為澳洲派駐北京的外交官，2007年至2010年以及2013年擔任過澳洲總理。

陸克文的新書指出，華盛頓和北京之間要建立一個聯合戰略框架，要能夠完成三項相互關聯的任務，當中第一項是，圍繞如何處理彼此戰略紅線（例如在台灣問題上）在原則和程式上達成一致。如果不經意間越過紅線就很可能導致軍事升級。

香港「亞洲週刊」5月30日原題「尋求免於台海戰爭恐懼的自由」文章，以澳洲前總理陸克文的新書警告，假如兩大強國在台海爆發戰爭，結果會是美軍戰敗，成為「美國的滑鐵盧」，使美國從此走向衰落。

文章說，這本剛剛出版的新書「可以避免的戰爭」剖析美國可避免這場敗仗，只要美國真正理解中國，而不是用自己的想像和偏見投射到神州大地。

文章指，陸克文從軍事的觀點看，認為美國低估了中國在兩岸統一問題上的決心與能力，冒進煽動台獨反華，只會使中美兩敗俱傷、但最後導致對美國更為災難性的結局。

在西方政壇，「妖魔化中國」正成為主旋律，但陸克文的新書顯示，關鍵不是親華派或是反華派，澳大利亞領導人要成為知華派，才能確保澳國家利益。

文章稱澳新任總理艾班尼斯當年擔任過陸克文的副手，追隨師傅學中文。他功力比較弱，無法像陸克文那樣用中文演說和辯論。但他肯定謹記「陸老師」的教誨，要成為知華派，不要學自由黨的莫里森，拿中國說事，作為（澳）內政不修的擋箭牌，甚至最後掀起種族歧視歪風。

出任澳新政府外交部長的黃英賢是大馬出生的客家人，自稱說不好華語與客家話。不過她看破了莫里森的仇華偏見，其實只是用來掩護內政千瘡百孔的「障眼法」。她在選戰中強調要找尋最能適合澳國家利益的政策，超越反華與親華的標籤。

「馬尼拉時報」5月30日也發表「澳大利亞是時候重啟與中國的關係了」的文章。文章說，當美國在反華妄想症中越陷越深時，澳大利亞很可能走上一條最符合其國家利益的不同道路。美政府仍處於冷戰思維控制下，將所謂的「印太經濟框架」作為遏制中國的工具，而不是為該地區帶來好處。

文章說，美國政府對盟友頤指氣使，把包括澳大利亞在內的盟友當棋子，玩權力政治遊戲，完全不顧他們的利益。當美國毫不猶豫地接手澳大利亞在中國失去的市場時，這點就相當明顯。

澳大利亞需要清醒地認識到，它的國家利益並不總是與美國的利益相一致，應該以獨立的外交政策作出更好的選擇，以造福本國人民。

從歷史上的共患難到今天的貿易夥伴，中澳兩國長時間保持著良好的關係，給雙方都帶來實實在在的好處。許多澳大利亞人渴望與中國保持良好健康的關係。