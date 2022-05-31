快訊

機場入境新政策！ 蘇貞昌：明起改為唾液篩檢 不用等待PCR

有愛就有希望：《愛在暹邏》泰國LGBT故事

最高一天7500！網貼亞東醫院徵「確診者限定」看護打工 超熱門秒額滿

香港回歸25周年主題曲《前》 張學友、劉德華28人獻唱

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
香港回歸25周年紀念歌曲，邀請陸港藝人獻唱。取自央視
香港回歸25周年紀念歌曲，邀請陸港藝人獻唱。取自央視

為慶祝香港回歸25周年，港府31日推出主題曲《前》，首次邀請譚詠麟、張學友、劉德華等28位香港及內地（中國大陸）歌手參與演唱。香港特首林鄭月娥說，主題曲的製作能在疫情下順利完成，實屬難得。

據央視報導，該歌曲已在香港慶祝回歸25周年的專題網站上線，主題曲由香港電台製作，旨在展現國家（中國大陸）為香港帶來新機遇，鼓勵年輕人把握機會，同心創建，讓香港在保持長期繁榮穩定的路上，邁步向前。

林鄭月娥說，「我很高興慶祝香港回歸祖國25周年的活動將逐步開始，主題曲的製作能在疫情下順利完成，實屬難得，我對兩位音樂人及各位歌手的鼎力支持表示衷心感謝。」

製作名單顯示，該曲由陳少琪作詞及監製、張家誠作曲、編曲及監唱，參與首版演出歌手按名單有譚詠麟、張學友、劉德華、鐘鎮濤、陳慧嫻、草蜢、李克勤 、容祖儿、楊千嬅、雷有輝、呂方、張杰、張靚穎、伍珂玥 、梁漢文、林峯 、衛蘭、李幸倪、江海迦、菊梓喬、吳若希、胡鴻鈞 、林曉峰、蕭凱恩、炎明熹和曾比特。

值得注意的是，香港第六屆特首李家超將於7月1日宣誓就職，他於昨（30日）在北京獲大陸總理李克強頒發國務院令，接受任命後獲大陸國家主席習近平接見。

據新華社報導，習近平說，香港已實現由亂到治的重大改革，正處在由治及興的關鍵時期。他還稱讚李家超愛國愛港，立場堅定，在不同崗位上履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定做出貢獻，「中央對其充分肯定，充分信任」。

香港回歸 疫情 習近平

延伸閱讀

網瘋傳劉德華重啟巡演場次與時間 經紀公司發聲回應了

達成協議 劉德華代言的「人生小滿」汽車廣告可望復出

劉德華「躺著也中槍」 發聲明稱「百分百尊重原創」

奧迪劉德華代言廣告片涉抄襲 官媒：年度醜聞

相關新聞

香港回歸25周年主題曲《前》 張學友、劉德華28人獻唱

為慶祝香港回歸25周年，港府31日推出主題曲《前》，首次邀請譚詠麟、張學友、劉德華等28位香港及內地（中國大陸）歌手參與...

全球緊盯人權痛腳 廿大前北京加緊「鑄牢民族共同體」

近期，包括西藏、新疆的人權宗教議題，再度受美國與西方國家關注，而中共也在各邊疆地區積極運作「鑄牢中華民族共同體意識」工程，防範相關「風險」發生。今年秋天中共將舉行廿大，時機敏感，北京嚴陣以待。

李家超獲任香港特首

香港候任特首李家超30日在北京獲大陸總理李克強頒發國務院令，任命為香港第六任行政長官，其後獲大陸國家主席習近平接見。

北京觀察／兩篇文章捕風 三大熱詞篤定

李克強在北京主持召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，被稱為「十萬人大會」，目前公認這個會的規模史無前例，但內容有人認為...

布林肯演講 陸專家：美奉行一中一台 嚴重倒退

美國務卿布林肯日前發表對中國政策演說，雖重申一中政策，不支持台獨，但也譴責中共脅迫與反對片面改變台海現狀。復旦大學美國研...

李家超獲任命港特首 面見習近平

香港候任特首李家超昨在北京獲大陸總理李克強頒發國務院令，任命為香港第六任行政長官，其後獲大陸國家主席習近平接見。李克強要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。