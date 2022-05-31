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王毅警告：美若在台灣問題上不斷開倒車，終將殃及自身

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
人在南太島國的大陸國務委員兼外長王毅，不忘為中美關係發表講話警告美國。（新華社）
人在南太島國的大陸國務委員兼外長王毅，不忘為中美關係發表講話警告美國。（新華社）

人在南太平洋島國訪問的大陸國務委員兼外長王毅，不忘為「季辛吉與中美關係」研討會上發表視頻致辭。王毅警告，如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。

美前國務卿季辛吉今年99歲，是中國大陸的友人，半個世紀前，季辛吉推動美中和解，促成尼克森總統訪問北京，雙方簽署美中第一個公報「上海公報」，開啟美中多方面交流。

新華社報導，5月31日，國務委員兼外長王毅應邀在「季辛吉與中美關係」研討會上發表視頻致辭。王毅除讚賞季辛吉等美各界友好人士長期關心支持中美關係發展外表示，建設一個互聯互通、多元包容、安全共用的世界，是中美兩國必須承擔的責任義務。能否處理好彼此關係，是中美雙方必須回答好的世紀之問。

王毅指出，中美關係正在遭遇越來越多的挑戰，中美關係的歷史敍事被人為歪曲，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險。如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇：要端正戰略認知，摒棄冷戰思維；要鞏固政治基礎，妥善管控分歧；要跳出競爭邏輯，增進交流合作。

王毅說，當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。中國壓倒一切的任務是集中力量發展自己，滿足人民對美好生活的嚮往。美國如果一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。

「季辛吉與中美關係」研討會由中國人民外交學會在季辛吉99歲生日之際以線上方式舉辦。會議回顧了季辛吉為推動中美關係發展所作積極努力，並就中美關係問題進行研討。

季辛吉 王毅

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