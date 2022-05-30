快訊

直播／確診者居隔補發今上路 申請人數指揮中心下午2時說明

新店耕莘醫院傳醫療暴力 男要做PCR遭拒竟出拳揍人

澤倫斯基前線視察：俄軍猛攻烏東但戰線停滯？

「閩系」鄭新聰 轉正任澳門中聯辦主任

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
澳門中聯辦主任鄭新聰。取自央廣網
澳門中聯辦主任鄭新聰。取自央廣網

據大陸人社部網站30日公告，任命鄭新聰為澳門中聯辦主任、澳門國安委國家安全事務顧問。在此之前，長期在福建工作、被視為「閩系」出身的鄭新聰，於去年7月由福建省委常委、副省長轉任澳門中聯辦副主任，在副主任中排序第三，但如今「後來居上」。

公開資訊顯示，鄭新聰是中共十九大代表，1963年11月生，福建仙遊人，早期在福建省三明水泥廠、三明建材工業公司、福建省船舶工業集團等工作，後任福建省副秘書長、泉州市副市長、寧德市市長、泉州市委書記等職，2018年任福建省副省長。

2019年，鄭新聰任福建省委常委後，陸續在省政府、黨組擔任要職，後於2021年7月任澳門中聯辦副主任、2022年3月任澳門特別行政區維護國家安全委員會（澳門國安委）國家安全技術顧問。

據星島日報報導，鄭新聰去年接替羅永綱擔任澳門中聯辦副主任後，原在澳門中聯辦三位副主任排名最後，卻「後來居上」。公開資訊顯示，他主管聯繫政法、文教、青年等工作。

報導稱，即將退休的前澳門中聯辦主任傅自應出身商務部，曾任大陸商務部副部長、國際貿易談判代表，如今由「閩系」出身的鄭新聰接替，受到關注。另一方面，鄭新聰先前擔任的澳門國安委國家安全技術顧問，以及現在的國家安全事務顧問，均是去年底澳門當局新設立的職務。

港媒報導引述消息稱，今年下半年中共將舉行二十大，預計香港回歸二十五周年慶典後，港澳系統還將陸續有高層調整。

大陸人社部公告，國務院30日任免國家工作人員，包括任命鄭新聰為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任、澳門特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問；任命馬駿為北京師範大學校長（副部長級）；任命龍騰為北京理工大學校長（副部長級）。

公告還稱，免去傅自應的中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任、澳門特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問、國務院港澳事務辦公室副主任職務；免去鄭新聰的澳門特別行政區維護國家安全委員會國家安全技術顧問職務；免去董奇的北京師範大學校長職務。

澳門 福建

延伸閱讀

周焯華遭起訴最高刑期12年 安以軒百億老公恐被關20年

融入「大灣區」建設 澳門將大力發展輕軌

安以軒大動作刪光百億尪身影 驚恐下一步惹粉心碎

國安法修法三讀嚴懲「經濟間諜」 最重關12年罰一億

相關新聞

六四33週年紀念 香港大學「恥辱柱」台灣重現

六四事件33週年前夕，華人民主書院協會宣布，6月4日悼念晚會當天將為香港大學「恥辱柱」揭幕，這是經過授權的重製版本，除原...

「閩系」鄭新聰 轉正任澳門中聯辦主任

據大陸人社部網站30日公告，任命鄭新聰為澳門中聯辦主任、澳門國安委國家安全事務顧問。在此之前，長期在福建工作、被視為「閩...

習近平：中國與太平洋島國是風雨同舟的好兄弟

大陸國務委員兼外長王毅正在南太平洋島國的斐濟主持召開第二次中國—太平洋島國外長會，大陸國家主席習近平30日上午發表書面致...

王毅：歡迎更多南太島國產品（鮪魚）進入中國市場

刻正南太平洋諸島國訪問的大陸外長王毅，當地時間29日與太平洋島國論壇秘書長普納會見時表示，歡迎更多島國優質產品進入中國市...

聯合國人權官員 憂陸反恐政策

聯合國人權事務高級專員巴舍萊結束訪中行程，她總結此行指出，已敦促中國大陸重新檢視反恐政策，以確保符合國際人權標準，特別是...

江西贛州市涉台法律服務中心正式掛牌

5月27日，江西贛州市涉台法律服務中心在江西南芳律師事務所掛牌成立，旨在進一步提升服務水準，擴大助力贛州市的台胞台屬台商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。