「閩系」鄭新聰 轉正任澳門中聯辦主任

據大陸人社部網站30日公告，任命鄭新聰為澳門中聯辦主任、澳門國安委國家安全事務顧問。在此之前，長期在福建工作、被視為「閩系」出身的鄭新聰，於去年7月由福建省委常委、副省長轉任澳門中聯辦副主任，在副主任中排序第三，但如今「後來居上」。

公開資訊顯示，鄭新聰是中共十九大代表，1963年11月生，福建仙遊人，早期在福建省三明水泥廠、三明建材工業公司、福建省船舶工業集團等工作，後任福建省副秘書長、泉州市副市長、寧德市市長、泉州市委書記等職，2018年任福建省副省長。

2019年，鄭新聰任福建省委常委後，陸續在省政府、黨組擔任要職，後於2021年7月任澳門中聯辦副主任、2022年3月任澳門特別行政區維護國家安全委員會（澳門國安委）國家安全技術顧問。

據星島日報報導，鄭新聰去年接替羅永綱擔任澳門中聯辦副主任後，原在澳門中聯辦三位副主任排名最後，卻「後來居上」。公開資訊顯示，他主管聯繫政法、文教、青年等工作。

報導稱，即將退休的前澳門中聯辦主任傅自應出身商務部，曾任大陸商務部副部長、國際貿易談判代表，如今由「閩系」出身的鄭新聰接替，受到關注。另一方面，鄭新聰先前擔任的澳門國安委國家安全技術顧問，以及現在的國家安全事務顧問，均是去年底澳門當局新設立的職務。

港媒報導引述消息稱，今年下半年中共將舉行二十大，預計香港回歸二十五周年慶典後，港澳系統還將陸續有高層調整。

大陸人社部公告，國務院30日任免國家工作人員，包括任命鄭新聰為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任、澳門特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問；任命馬駿為北京師範大學校長（副部長級）；任命龍騰為北京理工大學校長（副部長級）。

公告還稱，免去傅自應的中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任、澳門特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問、國務院港澳事務辦公室副主任職務；免去鄭新聰的澳門特別行政區維護國家安全委員會國家安全技術顧問職務；免去董奇的北京師範大學校長職務。