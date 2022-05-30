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王毅：歡迎更多南太島國產品（鮪魚）進入中國市場

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅（左）29日在斐濟首都蘇瓦會見太平洋島國論壇秘書長普納。（新華社）
大陸國務委員兼外長王毅（左）29日在斐濟首都蘇瓦會見太平洋島國論壇秘書長普納。（新華社）

刻正南太平洋諸島國訪問的大陸外長王毅，當地時間29日與太平洋島國論壇秘書長普納會見時表示，歡迎更多島國優質產品進入中國市場。

據統計，南太平洋島國擁有豐富的水產資源和礦產資源。這裡的鮪魚產量占世界總產量的一半以上，世界大約有55%的鮪魚罐頭產自南太平洋地區。另外，還有豐富的熱帶水果等。

新華網報導，南太平洋島國漁業資源豐富，特別是金槍魚（鮪魚）魚類資源得天獨厚。漁業既是南太平洋島國主要經濟支柱之一，也是中國─南太平洋島國經貿合作的一個重要領域。

中新社報導，大陸國務委員兼外長王毅在蘇瓦會見太平洋島國論壇秘書長普納。王毅表示，中方支持島國推進藍色太平洋2050戰略，願探討開展海洋生態保護、電子商務等合作，打造新的增長點。中國經濟充滿活力，中國將堅定不移推進更大範圍、更深層次、更高水平開放，願同島國分享發展紅利，歡迎更多島國優質產品進入中國市場。

王毅強調，中國不是今天才來到南太地區，中國同島國建立外交關係已近半個世紀。中方將繼續通過南南合作框架，響應小島嶼國家的需求，提供力所能及的幫助。中國有意願同各國、尤其是在本地區有傳統影響的國家開展更多三方合作，優勢互補，形成合力，幫助島國增強自主發展能力，加快實現發展振興。 　　

普納表示，中國是太平洋島國重要的對話和發展夥伴，長期以來為島國發展作出不可或缺貢獻，期待同中方加強發展戰略對接，拓展經貿、教育、藍色經濟等各領域合作，充分藉助中國的發展機遇，特別是數字經濟優勢，實現可持續、多元化發展。

王毅同一天在斐濟與紐埃總理兼外長塔格拉吉舉行視頻會晤。王毅說，中國已成為紐埃第二大貿易夥伴，務實合作遍及廣泛領域，為紐經濟社會發展和民生改善作出積極貢獻。中方支持紐方走符合自身國情的發展道路，將同紐方高質量共建一帶一路，推進基礎設施，拓展藍色經濟、生物製藥合作。

塔格拉吉表示，紐中建交以來，雙方在互尊互利基礎上開展有效合作，紐方珍視紐中友好關係和兩國人民的親密友誼，堅定奉行一個中國政策，期待同中方深化各領域合作，共促和平發展繁榮。

紐埃人口僅約兩千人，僅與20多個建交（包括中國），目前仍不是聯合國的會員國。它於1974年獨立，仍與紐西蘭保持「自由聯繫」（自由結合區）。紐埃政府享有完全的行政權和立法權，但紐西蘭政府協助處理國防和外交事務。紐埃人同時享有紐埃和紐西蘭雙重公民身分。

南太平洋島國的鮪魚等魚類資源得天獨厚，圖為斐濟首都蘇瓦漁港碼頭工人們正在搬運鮪魚。（新華網）
南太平洋島國的鮪魚等魚類資源得天獨厚，圖為斐濟首都蘇瓦漁港碼頭工人們正在搬運鮪魚。（新華網）

王毅 紐西蘭

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