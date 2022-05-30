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神舟十四近日擇機發射

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導

中國大陸載人太空船又將發射升空，中國載人航太工程辦公室29日表示，神舟十四號載人太空船與長征二號F遙十四運載火箭組合體已轉運至發射區，計畫近日擇機發射。

新華社報導，目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按計畫開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等。

神舟十三號載人太空船4月14日剛從太空返回，大陸緊鑼密鼓即將發射神舟十四號。神舟十四號簡稱「神十四」，是中國載人航太工程發射的第十四艘飛船。3名太空人進駐核心艙如同「神十三」在軌駐留6個月。

按照計畫， 神舟十四乘組將配合地面完成大陸太空站組裝建設工作，要經歷9種組合體構型、5次交會對接、3次分離撤離和2次轉位任務；將首次進駐「問天」、「夢天」實驗艙，建立載人環境；配合地面開展兩艙組合體、三艙組合體、大小機械臂測試，氣閘艙出艙相關功能測試等工作；首次利用氣閘艙實施出艙活動；完成兩個實驗艙14個機櫃解鎖、安裝等工作。

按計畫，神舟十四號以及未來的十五號乘組6名太空人都將在軌飛行6個月，首次實現在軌乘組輪換，共同在空間站駐留5—10天，實現不間斷有人駐留。

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