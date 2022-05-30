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江西贛州市涉台法律服務中心正式掛牌

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

5月27日，江西贛州市涉台法律服務中心在江西南芳律師事務所掛牌成立，旨在進一步提升服務水準，擴大助力贛州市的台胞台屬台商

隨著贛台經貿交流合作加深，贛州市現有台屬40多萬人，台資企業近百家，台胞兩百多人，台胞台屬人數不斷增多，法律意識也不斷提高，近年來涉台法律需求持續增加。

去年以來，贛州市台辦進一步加強台胞台屬台商服務意識，著手開展台胞台商法律服務需求調研；今年與江西南芳律師事務所合作，建立涉台法律服務中心。

該中心成立以後，將妥善處理涉台民商事糾紛，在台胞台屬台商中開展法制宣傳、法律服務、法律援助、糾紛調解等一系列服務。特別是將為台企提供更專業全面、更具針對性的全方位法律指導，為贛州市涉台法律事務提供更高效、便捷、專業的法律支援。江西南芳律師事務所此次掛牌後，將組建專業團隊，對涉台法律法規、案例進行收集、分析，更好地為台胞台屬提供服務。

台商 律師

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