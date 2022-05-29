央視：中共殲16首次與俄軍戰機聯合巡航東海

根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，上周二（24日）兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。

29日，大陸央視國防軍事頻道節目報導此次巡航時刊登照片，可見巡航期間，參與的戰機包括中國的殲-16、轟-6K，以及俄羅斯的圖-95。央視報導指出，這是首次看到殲-16在中俄聯合巡航，與俄羅斯戰機同框。

殲-16是中國大陸自主研發的一款雙座、重型多用途戰鬥機，有載彈量大、火力強悍的特色，被軍迷們稱為「炸彈卡車」，與殲-10C及殲-20被譽為空軍「三劍客」，目前已經常態化開展編隊飛行訓練。

另據百度百科，殲-16是中國大陸瀋陽飛機公司在殲-11BS戰鬥機基礎上發展研製的四代半雙座雙發多用途戰鬥機。

該機外形參考俄式蘇-30MKK多用途戰鬥機。殲-16裝備主動電子掃描相控陣雷達（AESA），可同時識別攻擊多個目標，具備遠距離超視距空戰能力和強大的對地、對海打擊能力。與殲轟-7比較，殲-16的機體更大，最大載彈量12噸，可以發射霹靂-10、霹靂-15空對空導彈，鷹擊-83、鷹擊-91，空地-88等空對面導彈。該機裝備中國大陸國產的渦扇-10太行發動機，其性能與美國最新的F-15EX多用途戰鬥機相當。

殲-16於2011年10月17日在瀋陽首飛。2013年初中國大陸正式公開該戰機。