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北京將推資管機構 設立投資北交所上市公司股票的產品

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
北京發布政策，要推動資產管理機構發起設立可投資北京證券交易所上市公司股票的產品。（圖／取自新華社）
北京發布政策，要推動資產管理機構發起設立可投資北京證券交易所上市公司股票的產品。（圖／取自新華社）

北京市地方金融監督管理局等四部門昨日聯合印發「關於推進北京全球財富管理中心建設的意見」（簡稱意見），其中提到，要推動公募基金管理公司、銀行理財公司、證券資產管理公司等資產管理機構發起設立可投資北京證券交易所上市公司股票的產品。

27日，北京市金融監管局會同人民銀行營業管理部、北京銀保監局、北京證監局聯合發佈「意見」，「意見」在目標中提出，到2025年，基本建成財富管理法治體系健全、市場規範有序、國際影響力較大的全球財富管理中心。

「意見」指出，支持公募基金管理公司、銀行理財公司、保險資產管理公司、證券資產管理公司、信託公司、基金子公司、養老金管理公司等資產管理機構受託管理保險等長期資金，創新資產管理品種，支持長期投資。

「意見」要求，推動公募基金管理公司、銀行理財公司、保險資產管理公司、證券資產管理公司、信託公司、基金子公司、養老金管理公司等資產管理機構發起設立可投資北京證券交易所上市公司股票的產品。

「意見」並稱，擴大新三板掛牌和北京證券交易所後備企業資源庫，儲備、培育北京市一批高新技術企業掛牌新三板和申報北京證券交易所；加強與津冀及各省市溝通合作，推動大陸全國符合條件的創新型中小企業到北京證券交易所上市；鼓勵北京市區政府投資基金支持北京證券交易所上市企業和新三板掛牌企業發展。

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