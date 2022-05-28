訪薩摩亞 王毅：願與紐澳加強溝通開展「三方合作」

中共外長王毅28日在太平洋島國薩摩亞出訪，也是他南太之旅的第三站。王毅與薩摩亞總理兼外長會談時表示，中國大陸與太平洋島國的合作不針對第三方，無意與誰去競爭；願與澳洲、紐西蘭等國加強溝通，在尊重島國意願基礎上展開更多「三方合作」。

據大陸外交部官網消息，王毅在5月28日獲薩摩亞國家元首圖伊馬萊阿利法諾（Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II）接見，並與該國總理兼外長菲婭梅（Fiame Naomi Mata'afa）舉行會談，王毅肯定雙方建交近半個世紀（47年）的友好交往，並讚賞「薩始終堅持一個中國原則，支持中方維護核心利益」。

而菲婭梅表示，希望與陸方加強經濟發展、特別是減貧等領域的經驗交流，還強調「薩方堅定奉行一個中國政策，在台灣問題上堅持不干涉內政原則」。

另外，據薩摩亞政府官網消息，王毅率領的訪問團有大陸商務部、國際發展合作署（CIDCA）等部門的高級官員，在會談中，雙方討論了共同關心的問題，包括氣候變化、新冠疫情大流行以及和平與安全等關鍵地區優先事項，薩摩亞稱中國大陸是重要發展夥伴，在衛生、教育和公共行政、人力資源開發、體育發展和農業技術合作等領域提供基礎設施等建設與協助，「中薩雙邊關係的關鍵是堅持一個中國原則」。

薩摩亞政府指出，雙方簽署以下三個協議，「經濟和技術合作協議」、「藝術文化中心和薩摩亞—中國友誼公園的交接證書」、以及「配合警察學院建設的警察指紋實驗室換文」。該國並稱未來將繼續尋求雙方更大的合作。