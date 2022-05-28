華春瑩連發11條推文反擊布林肯演講 稱是對華戰爭宣言

美國國務卿布林肯當地時間26日發表對華政策演講後，大陸外交部部長助理、發言人華春瑩隨後連發11組推文，逐一回擊布林肯演講內容。在第一條推文中，華春瑩稱：「讀了布林肯國務卿最新涉華演講，他說美國『不尋求衝突或新冷戰』。然而，這番講話聽起來更像是針對中國發起全面戰略競爭或戰爭的宣言。」

華春瑩在第二條推文中寫道，「布林肯國務卿說，美國將捍衛國際法......維護和平與安全。但是，等等！ 二戰後80%以上的武裝衝突不都是由美國發起的嗎？」「再加上這些戰爭—許多是非法進行的—已在伊拉克、敘利亞、阿富汗造成數十萬人死亡，數千萬人流離失所並陷入嚴重饑荒......事實上，美國沒有打仗的時間只有16年。」

在其後的推文中，華春瑩還以日前美國德州羅布小學（Robb Elementary School）槍擊案，以及美國一再發生的校園槍擊事件做文章，諷刺美國：「如果政府不能保護自己的人民，它又怎麼能保護其他國家的人民呢？」

在其中一條推文，華春瑩還以此攻擊美國的人權，反問布林肯：「如果政府不能保護自己人民的生命，又如何能對其他國家的人權進行說教，並給予保護？」她甚至語帶諷刺地說，「中國的孩子們不必生活在校園槍擊的恐懼中，少數民族也不必擔心他們無法像喬治·佛洛依德那樣『無法呼吸』。」

在另一則反擊布林肯指控中國讓美國工人失去了數以百萬計的工作機會的推文中，華春瑩表示，「他（指布林肯）是否還會把美國政府未能控制槍支造成大量死亡的責任歸咎於中國？」

在第五條推文中，華春瑩說，「布林肯國務卿說，美國並不尋求阻止中國......發展其經濟或推進其人民的利益。如果是這樣，為什麼美國還未取消（對華）關稅？為什麼還在不遺餘力地壓制中國的高科技企業？為什麼忙於在全球供應鏈中取代中國？為什麼散布 『安全威脅』、『強迫勞動』等謊言來剝奪中國人民和企業的發展權利？」

第九條推文則涉及美國的「一中政策」，華春瑩說：「布林肯說美國的一中政策和中國的不同，要明確的是，『一個中國』只有一個正確的版本，即世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。這是美國政府在1979年簽署的《中美建交聯合公報》中承認的，也是此後所有美國政府承認的，這也是中國與包括美國在內的181個國家建立外交關係的政治前提。」