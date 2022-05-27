美國對北京新戰略 陸媒：高度警惕這三點

美國國務卿布林肯26日發表對中共政策演說，提到「投資、結盟、競爭」三個面向，而陸媒指出，需要高度警惕三個重點。

具有官媒背景的「牛彈琴」微信公眾號27日撰文表示，這是美國最新最全面的對北京戰略宣示，「仔細又看了一遍，確實提到了方方面面，也不用迴避，夾雜著對中國的各種批評指責，但最核心的部分，完全我個人觀點，是這三點，值得高度警惕」。

首先是，「美國認定，中國才是最長期挑戰」。布林肯提到「中國是唯一一個既有重塑國際秩序意圖、又有越來越多的經濟、外交、軍事和技術力量來做到這一點的國家」。牛彈琴認為，布林肯暴露美國的焦慮感，「就是尋找藉口對付老二，生怕老二威脅了它的霸權，儘管老二真沒有這個心」。

第二點則是「未來10年決定性，美國對華有三板斧」。對於布林肯表示「將塑造中國周邊的戰略環境，以推進我們對開放、包容的國際體系的願景」，牛彈琴提及，「美國的判斷：未來10年是決定性的；美國的對策：改變不了中國，那就改變中國的戰略環境」；美國的三板斧：投資、聯合、競爭。對於「競爭」，牛彈琴解讀「那就是短兵相接了」，但文章強調布林肯「是在玩火」。

最後一點則是北京的「綜合威懾」。牛彈琴分析，布林肯所謂的「綜合威攝」就是「多管齊下，拉攏能夠拉攏的所有勢力，全面對付中國」，包含東海、南海與台灣問題。牛彈琴尤其點出美國總統拜登在日本拋出對台海的「軍事介入說」，質疑美國政策已有所改變，布林肯等官員澄清反而是「此地無銀三百兩」。

牛彈琴最後表示，美國很糾結，未來10年一定會使出渾身解數、中共也將面臨更種挑戰，文章並引述曾在1971年秘訪大陸的季辛吉近日說法喊話美國，「中美應該避免直接對抗，台灣問題不能置於談判的核心，中美緩和敵對關係對世界和平十分重要」。