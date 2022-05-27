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陸媒：解放軍攻擊直升機越過海峽中線 為演練登陸作戰

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
解放軍武直-10攻擊直升機日前越過台灣海峽中線引發關注。（取自《玉淵譚天》）
解放軍武直-10攻擊直升機日前越過台灣海峽中線引發關注。（取自《玉淵譚天》）

繼大陸國防部新聞發言人吳謙26日聲稱沒有「海峽中線」後，央視旗下新媒體《玉淵譚天》更暗示，連解放軍陸軍的武直-10攻擊直升機都越過海峽中線，意味著中國大陸已在為登陸作戰展開演練。

玉淵譚天27日發文指出，所謂「海峽中線」，只是20世紀50年代，美軍太平洋司令部在考慮到「作戰需要」時，推出的一條「假想界線」。「這條無中生有的虛線，不被任何國際法承認，沒有任何法律約束力」。

吳謙26日在回應武直-10越過海峽中線時稱，「台灣是中國的一部分，哪來的什麼『海峽中線』？」

玉淵譚天指出，這不是解放軍軍機第一次穿越海峽中線，不尋常的是，這次是武直-10。武直-10總設計師吳希明說，戰鬥機和轟炸機攜帶的武器射程較遠，作戰中能發揮「長劍」的作用。武裝直升機屬近距離對地支援和空中突擊武器，攜帶的武器射程很短，更像「短劍」。

文章表示，武裝直升機在登陸作戰中可承擔幾項任務：打擊登陸場灘頭及淺近縱深的坦克；精準打擊炮兵陣地、機槍掩體等重要目標；壓制反登陸火力。

玉淵譚天形容，武裝直升機像是「在天上的坦克」，主要裝備於陸軍。過去解放軍在海峽中線執行任務的，更多是海軍和空軍，這次陸軍也加入演訓，從軍種上來看，更加平衡。此外，武直-10時速200多公里，意味在整個作戰體系中處於後發位置。

文章表示，解放軍正在以實際行動宣告：「台灣海峽，沒有中間線」。飛越海峽中線成為解放軍的常態化演練，也傳遞出一些戰術層面的信號：測試台灣海空軍各雷達站、防空導彈系統的反應速度和應急操作流程，搜集記錄電磁信號和頻譜；近距離了解台軍飛機的機況、武器配置等。

此外，解放軍飛越海峽中線的飛機，從蘇-27到大陸國產的殲-11。近幾年，殲-10、殲-16等新型戰機也相繼飛越海峽中線。除戰鬥機外，曾在台海巡航的解放軍軍機機種至少還有：空警-2000預警機、空警-500預警機、轟-六K轟炸機、運-8反潛機。

文章稱，「這說明，我們的空中作戰體系越發完備，逐步具備了空中大兵團向縱深作戰的能力。武直-10的出現，也正是在這基礎上向前更近了一步」。

玉淵譚天最後更威脅，26年前（指1996年台海危機）美國在台海周邊部署兩個航母編隊，妄圖干涉台灣問題。「26年後，中國人民解放軍的實力不可同日而語」，「中國人民解放軍枕戈待旦，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀」。

海峽中線 解放軍 直升機

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