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杜特蒂將卸任 陸駐菲大使：高度讚賞並感謝6年來貢獻

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共駐菲大使黃溪連（右）5月25日對菲律賓總統杜特蒂（左）表示感謝。（圖／取自中共駐菲律賓大使館官網）
中共駐菲大使黃溪連（右）5月25日對菲律賓總統杜特蒂（左）表示感謝。（圖／取自中共駐菲律賓大使館官網）

菲律賓總統大選塵埃落定，現任總統杜特蒂也即將卸任，為此大陸駐菲大使王溪連近日獲杜特蒂在總統府接見，黃溪連表示對於6年來杜特蒂對雙邊關係的貢獻「高度讚賞」與感謝。

據大陸駐菲律賓大使館官網訊息，黃溪連25日獲得菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）接見。他表示，過去6年間，大陸國家主席習近平跟杜特蒂有過八次會面、四次通話，為雙邊關係發展提供重要戰略指引，雙方建立了全面戰略合作關係，務實合作蓬勃發展，特別是抗疫合作亮點紛呈，雙邊經貿合作在疫情下逆勢強勁增長。

黃溪連對杜特蒂提到，其「堅持對華友好，推動中菲關係平穩順利發展，我們對此表示高度讚賞」。他強調，當前國際局勢發展再次證明，地區安全不能靠強化軍事同盟來實現。堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，才是維護地區和平穩定的正確道路，「中方不會忘記總統先生為兩國關係所作貢獻，希望總統先生未來繼續支持中菲關係發展」。

杜特蒂則表示，十分珍視同習近平建立的深厚友誼，過去6年，在雙方共同努力下，雙方關係不斷鞏固提升，各領域合作成果豐碩。「感謝中方為菲國家發展特別是基礎設施建設提供大力支持，第一時間為菲抗擊新冠肺炎疫情提供疫苗等援助，菲方願繼續同中方深化各領域友好合作，期待菲中關係未來不斷取得新的發展」。

先前，小馬可仕（Ferdinand Bongbong Marcos Jr.）已在5月9日的菲律賓總統大選中勝出。菲律賓憲法規定，總統任期為六年，杜特蒂將於6月30日任滿卸職，其長女薩拉（Sara Duterte）則已當選為下屆菲律賓副總統。習近平已在5月18日與小馬可仕通話，籲菲律賓「繼續奉行獨立自主外交政策」。

杜特蒂 菲律賓 習近平

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