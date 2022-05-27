快訊

兒童疫苗爆搶打潮 指揮中心曝分配公式「不是不夠」

第二輪實名制快篩6月第二周上路 陳時中教你怎麼分流買

德州校園槍擊：警察延誤的「致命90分鐘」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歷任最遲 李家超將於28日赴北京接受中共中央任命

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港第六任候任行政長官李家超將於28日前往北京接受委任。（中新社）
香港第六任候任行政長官李家超將於28日前往北京接受委任。（中新社）

香港電台報導，香港候任行政長官李家超將於28日前往北京，接受中共中央關於他擔任香港特區第六任行政長官的任命，預計31日返港。

此外，據港媒《香港01》報導，李家超夫人也會同行。消息還指出，期間李家超將獲大陸國家領導人接見，整個行程閉環管理。香港候任行政長官辦公室表示，陪同李家超前往北京的官員包括候任行政長官私人秘書杜潔麗及新聞秘書陳元德。

此前，大陸國務院總理李克強已於20日簽署國務院令，正式任命李家超為香港特別行政區第六任行政長官，7月1日就職。

近日，明報關注李家超赴京接受委任的日期。報導指出，李家超當選至今已超過18日，成為香港歷來最遲前往北京領取委任狀的候任特首。上一次從當選到前往北京接受大陸國務院委任間隔最長的一次是在2012年，梁振英於當年3月25日當選，4月10日才來到北京獲頒國務院委任狀，中間相隔16日。

香港 北京

延伸閱讀

前任皆黯然下台 李家超在劫難逃

中聯辦見李家超 分析：北京對香港將有更多指導

劉兆佳：李家超獲高票 顯示港建制陣營空前團結

官媒：李家超當選 落實港新選制 愛國者治港原則鞏固

相關新聞

習近平主持中共政治局會議：審議「政治協商工作條例」

中共中央政治局27日舉行集會，審議「中國共產黨政治協商工作條例」，強調要加強「黨對政治協商工作的領導」、並做到「兩個維護...

歷任最遲 李家超將於28日赴北京接受中共中央任命

據香港電台報導，香港候任行政長官李家超將於28日前往北京，接受中共中央關於他擔任香港特區第六任行政長官的任命，預計31日...

又過招？習近平宣示經濟光明 李克強大談經濟不保

國務院總理李克強25日下午號召10萬官員在「全國穩住經濟大盤電視電話會議」裡憂心中國經濟困難。不過同日上午，國家主席習近...

港特首：偏離一國兩制 修例風波帶來災難後果

香港行政長官（特首）林鄭月娥今天說，2019年發生的修例風波，令人深刻及沉痛地體會到，任何偏離「一國兩制」初心的行為，必...

胡錫進指 布林肯演說就是要搞「亞洲版北約」

針對美國國務卿布林肯26日發表的對華政策演說，環球時報前總編輯胡錫進27日在其微信公眾號發表題為「布林肯說的重塑中國周圍...

布林肯宣布對北京新戰略 陸學者：美國在「裝可憐」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨晚發表演說，重申美國反對任何片面改變現狀的作為，不支持台灣獨立之外，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。