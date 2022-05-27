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歷任最遲 李家超將於28日赴北京接受中共中央任命
據香港電台報導，香港候任行政長官李家超將於28日前往北京，接受中共中央關於他擔任香港特區第六任行政長官的任命，預計31日返港。
此外，據港媒《香港01》報導，李家超夫人也會同行。消息還指出，期間李家超將獲大陸國家領導人接見，整個行程閉環管理。香港候任行政長官辦公室表示，陪同李家超前往北京的官員包括候任行政長官私人秘書杜潔麗及新聞秘書陳元德。
此前，大陸國務院總理李克強已於20日簽署國務院令，正式任命李家超為香港特別行政區第六任行政長官，7月1日就職。
近日，明報關注李家超赴京接受委任的日期。報導指出，李家超當選至今已超過18日，成為香港歷來最遲前往北京領取委任狀的候任特首。上一次從當選到前往北京接受大陸國務院委任間隔最長的一次是在2012年，梁振英於當年3月25日當選，4月10日才來到北京獲頒國務院委任狀，中間相隔16日。
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