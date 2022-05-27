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胡錫進指 布林肯演說就是要搞「亞洲版北約」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
美國國務卿布林肯。美聯社
美國國務卿布林肯。美聯社

針對美國國務卿布林肯26日發表的對華政策演說，環球時報前總編輯胡錫進27日在其微信公眾號發表題為「布林肯說的重塑中國周圍環境，不就是要搞亞洲版北約嗎？」的文章。他指出，對此，中國必需強化在美國觸犯中國核心利益時與之高強度對抗的各種準備，包括強化對美戰略威懾力建設。

胡錫進表示，布林肯26日演說「幾乎沒說出什麽新東西」。布林肯的表態包含的信息是：美國政府已經清楚，沒有對中國實施「硬干預」並改造中國的能力，但也不會放棄對中國全力開展「軟干預」，會繼續鼓勵美國的各種力量對中國實施意識形態戰爭，開展價值觀滲透，對中國發展道路進行最大化的干擾。

他認為，美方近來一再表示要重塑中國周圍的戰略環境，其實就是要在亞洲構建「反華同盟」，最終搞出一個「亞洲版北約」。

胡錫進稱，美方也反覆說不尋求與中國打冷戰，其實美蘇式的冷戰美國的確搞不了，因為中國的世界貿易大國地位美方無力撼動，無法像當年在經濟上隔絕蘇聯集團那樣隔絕中國。但美方對中國的敵意正在迅速達到冷戰的水平，把中國當對手全力打壓的惡毒表現，正在覆蓋越來越多的領域。

對於中美關係，胡錫進提出五點總結：

一、美國政治精英層對中國的敵意已經不可能化解，無論中國怎麽做都不太可能改變華盛頓將中國確立為「戰略對手」的定位；

二、美國打壓中國的力量和工具沒有他們想的多，美國有與中國脫鉤的發狠狂想，但又受不了那樣做給美國造成的自傷，因此在具體制華措施上不斷猶豫、搖擺；

三、由於上述搖擺以及它所造成的模糊性，中美關係仍有避免極限惡化、保持民間交往與合作基本盤的現實可能性。中國要為盡量穩定中美關係、降低它的惡化速度做出必要努力；

四、必須有底線思維，強化在美國觸犯中國核心利益時與之高強度對抗的各種準備，其中最重要的是加強實力建設，包括強化對美戰略威懾力建設。這是壓制美國強硬派對中國搞戰略冒險企圖的根本辦法；

五、中美競爭時間在中國一邊。美國總體上怎麽樣不了中國，中國擊垮美國遏制中國戰略最根本的路徑就是發展好自己，做好自己的事情。

美國 胡錫進 布林肯 北約

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