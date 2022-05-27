布林肯宣布對北京新戰略 陸學者：美國在「裝可憐」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨晚發表演說，重申美國反對任何片面改變現狀的作為，不支持台灣獨立之外，還稱要避免新冷戰，但又說「中國是威脅」，對此大陸官媒引述學者解讀這是在「裝可憐」。

環球時報報導，布林肯的「投資、結盟、競爭」演說將中共描述為「國際秩序面臨的最嚴重的長期挑戰」，但展示對北京強硬的同時，布林肯又稱，美國並不尋求「新冷戰」。

環球時報引述大陸社科院美國問題專家呂祥的解讀，他指出在俄烏軍事衝突的背景下，跨大西洋關係以及涉及整個歐洲的事務都需要美國傾注很大的精力進行處理，加上美國如今應對俄羅斯的手段有限、效果也並不顯著，西方輿論質疑其是否有能力抗衡中國大陸的影響力，所以華盛頓需要就如何實施「印太戰略」向美國國內及其盟友作出一個表態。

呂祥認為，儘管布林肯的講話分為三部分，但主要圍繞的仍然是「競爭」，「布林肯試圖將中國塑造成一個不能惹的強硬形象，美國在『裝可憐』」。

最後環時引述新加坡總理李顯龍看法表示，一些國家更親近其中一方很正常，但大多數國家不希望被迫在中國大陸跟美國之間做出選擇，「如果亞洲國家分裂成兩個陣營，分庭抗禮，不會有好結果」。