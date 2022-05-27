李克強：對夏糧工作不力地方官員「要嚴肅追責」

大陸正進入「三夏」時節，夏糧收成受到中共高層重視，大陸國務院總理李克強在電話會議強調，各地不可以違規私設關卡阻止人員跟機具流通、影響夏收，對工作不力官員要嚴肅追責。

據新華社報導，5月26日大陸召開「三夏生產工作推進電視電話會議」，李克強做出重要批示，指出夏收對於「完成全年糧食生產目標、穩定物價、做好高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作都具有重要意義」，他強調夏收是當前「三農」工作最重要的任務之一，刻不容緩。

李克強並特別提到，要保障人員和機具暢通無阻、農資運輸配送高效有序，各地不得以任何名義違規私設關卡，影響夏收，他並要求農業農村部牽頭成立工作專班，「開通農機綠色通道」，設立跨區機收接待服務站，全力保障跨區機收作業有序進行。另外，也下令地方各級政府要切實負起責任，及時研究解決影響「三夏」工作的困難和問題，「確保不誤農時、顆粒歸倉」。對因工作不力影響夏收和夏糧生產的，「要嚴肅追責」。

所謂「三夏」，指的是「夏收、夏種、夏管」，即小麥成熟後的收穫、搶時間抓緊播種夏玉米，和農作物田間管理工作，時間較為緊迫。

與李克強一齊出席會議的還有大陸國務院副總理胡春華，他強調，要「認真貫徹習近平總書記關於保障國家糧食安全系列重要指示精神，落實李克強總理批示要求」，全力組織夏收保障工作，要重點做好夏糧機收跨區作業組織和服務，抓緊排查清理各種堵點卡點，確保交通骨幹和田間道路暢通；對受到疫情影響的地區，要通過開展代收等應急服務，「堅決避免出現漏收現象」。