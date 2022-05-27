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陸生態環境狀況公報 PM2.5「六連降」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸生態環境部26日發布「2021中國生態環境狀況公報」顯示，2021年中國大陸生態環境質量明顯改善。339個地級及以上城市中，218個城市環境空氣質量達標，占比64.3%。

中新社報導，2021年，121個城市環境空氣質量超標，占35.7%，比2020年下降3.5個百分點。若不扣除沙塵影響，環境空氣質量達標城市比例為56.9%，超標城市比例為43.1%。

「2021年，環境空氣質量的6項指標年均濃度同比首次全部下降」，大陸生態環境部生態環境監測司副司長蔣火華表示，其中，PM2.5已實現「十三五」以來的「六連降」，從每立方公尺46微克降到30微克，北京從每立方公尺78微克降到33微克。PM2.5和臭氧濃度連續兩年協同雙下降。

蔣火華說，但監測也發現，生態環境穩中向好的基礎還不穩固，生態環境質量由量變到質變的拐點尚未出現，仍存在某些區域、某些時段、某些指標較大幅度波動變差的可能。現階段生態環境質量改善總體仍處於中低水平上的提升。

蔣火華說，大氣方面，城市環境空氣質量總體仍未擺脫「氣象影響型」，尚有29.8%的城市PM2.5平均濃度超標，臭氧汙染仍較突出。此外，個別地區生態破壞、局部區域生態退化還較為嚴重，生態系統質量和穩定性有待提升。

PM2.5 陸生 超標

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