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日稱台情勢穩定至關重要 陸國防部：沒資格說三道四

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
大陸國防部新聞發言人吳謙批評，「日方根本沒有資格對台灣問題說三道四。」（圖／取自大陸國防部網站）
大陸國防部新聞發言人吳謙批評，「日方根本沒有資格對台灣問題說三道四。」（圖／取自大陸國防部網站）

日本防衛省彙整2022年版防衛白皮書草案，其中強調「台灣情勢穩定對日本安全保障至關重要」，而日本自民黨青年局訪台團稱，中國軍機近來以前所未有規模進入台灣防空識別區，「我們也把此當做自己的事一樣。」對此，大陸國防部26日批評，「日方根本沒有資格對台灣問題說三道四。」

2022年防衛白皮書新加入「關於台灣的國際情勢」。而日本自民黨青年局訪台團代理團長、眾議員鈴木憲和表示，台灣是鄰近日本的重要友人，中國軍機進入台灣防空識別區，日本「也當做自己的事一樣，提高了危機感」，這次訪問更瞭解到台灣人對於現狀的危機感，他會將這些內容帶回日本討論，「希望能加強務實的合作」。

大陸國防部新聞發言人吳謙在26日的記者會上表示，「台灣問題純屬中國內政，不容日方置喙和插手。眾所周知，日本當年曾以侵略擴張手段攫取台灣，對台殖民統治50年，犯下的罪行罄竹難書。日方根本沒有資格對台灣問題說三道四」。

另外，共軍武直10攻擊直升機最近進入台灣「西南防空識別區」，越過了「海峽中線」。對此，吳謙回應稱，「台灣是中國的一部分，哪來的什麼『海峽中線』？中國人民解放軍肩負捍衛國家主權和領土完整的神聖使命，有關戰訓活動完全是針對台獨分裂活動和外部勢力干涉而採取的必要行動。」

日本 國軍 海峽中線

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