快訊

台中知名婚宴飯店 僑園今公布6月30日結束營業

TVBS前主播自曝當年與她搶時段 真相揭曉「一切都是陰謀」

香港能否紀念六四？陸委會：檢視一國兩制指標

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
香港支聯會往年都會舉辦維園燭光晚會紀念六四事件，但該組織2021年解散後，尚未傳出有團體承辦這個活動。（法新社）
香港支聯會往年都會舉辦維園燭光晚會紀念六四事件，但該組織2021年解散後，尚未傳出有團體承辦這個活動。（法新社）

臨近六四事件33周年，但目前香港仍未傳出有團體準備舉行紀念活動，陸委會對此表示，能否持續舉辦六四紀念燭光晚會，是檢視香港實踐「一國兩制」的指標。

陸委會副主委邱垂正26日在記者會上指出，中共長期一黨專政、高壓統治的本質，多年來並未改變，從未真正反思處理六四錯誤，並持續嚴控人民言論及行動自由，迫害少數民族及異議人士，「我們期待北京當局能夠正視六四事件的歷史教訓，回應人民爭取自由民主要求，早日啟動政制改革還權於民」。

對於香港六四紀念活動，包括最知名的燭光晚會，受到政治因素影響而無法舉辦，邱垂正強調，相關方面若號稱一國兩制，就應該落實並保障人民的集會遊行表達自由，否則只會和民心漸行漸遠，能否持續舉辦六四紀念燭光晚會，更是檢視香港實踐一國兩制的指標。

邱垂正指出，在香港《國安法》實施後，港人的言論自由受到箝制，台灣成為全球華人社會唯一可以公開紀念六四事件的民主國家，呼籲社會大眾記住六四事件，以及記住六四事件的真相，陸委會未來也會持續關注中國大陸人權議題，維護台灣作為華人世界的民主燈塔，捍衛台灣的自由民主人權法治的普世價值。

此前，香港「支聯會」（市民支援愛國民主運動聯合會）自1990年開始，每年6月4日，都會在維多利亞公園舉行「六四」燭光晚會。但支聯會已於2021年9月底解散，目前尚未傳出有團體將會承辦上述燭光晚會。

六四 香港 一國兩制

延伸閱讀

香港新增251例確診 累計9161人染疫亡

香港民主委員會：港逾千名政治犯 總刑期772年

陸客來台人次 連兩年減九成

港台協進會李大壯訪台 陸委會：若來拜會我方歡迎

相關新聞

赴陸需48小時內2次PCR 陸委會：不是針對台灣

中國大陸近期調整防疫規定，5月30日起搭乘兩岸出入境航班均須出示48小時內兩次PCR檢測陰性證明，對於台灣是否也會調整相...

共機擾台⋯陸國防部：台灣是中國一部分 哪來「海峽中線」？

針對解放軍一架武直-10攻擊直升機日前進入台灣西南防空識別區，並越過海峽中線約900公尺，大陸國防部新聞發言人吳謙在26...

日稱台情勢穩定至關重要 陸國防部：沒資格說三道四

日本防衛省彙整2022年版防衛白皮書草案，其中強調「台灣情勢穩定對日本安全保障至關重要」，而日本自民黨青年局訪台團稱，中...

駁台替罪羔羊說 國台辦：吳釗燮「台獨」劣跡紀錄在案

外交部長吳釗燮近日接受美媒「全美公共廣播電台」（NPR）訪問指出，中共面臨內部政經壓力，因此藉犯台轉移內部焦點，尋找「替...

香港能否紀念六四？陸委會：檢視一國兩制指標

臨近六四事件33周年，但目前香港仍未傳出有團體準備舉行紀念活動，陸委會對此表示，能否持續舉辦六四紀念燭光晚會，是檢視香港...

一人選舉成功當選 李家超時代將替香港帶來何種風貌？

香港特別行政區第六任行政長官選舉8日落幕，毫無意外地，「一人選舉」的李家超成功當選，並取得1,416張支持票，得票率99.16%，超越歷任行政長官。而這次選舉之所以引人矚目，主要在於是港版《國安法》通過、樹立「愛國者治港」方針以來的首次選舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。