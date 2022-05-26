香港能否紀念六四？陸委會：檢視一國兩制指標

臨近六四事件33周年，但目前香港仍未傳出有團體準備舉行紀念活動，陸委會對此表示，能否持續舉辦六四紀念燭光晚會，是檢視香港實踐「一國兩制」的指標。

陸委會副主委邱垂正26日在記者會上指出，中共長期一黨專政、高壓統治的本質，多年來並未改變，從未真正反思處理六四錯誤，並持續嚴控人民言論及行動自由，迫害少數民族及異議人士，「我們期待北京當局能夠正視六四事件的歷史教訓，回應人民爭取自由民主要求，早日啟動政制改革還權於民」。

對於香港六四紀念活動，包括最知名的燭光晚會，受到政治因素影響而無法舉辦，邱垂正強調，相關方面若號稱一國兩制，就應該落實並保障人民的集會遊行表達自由，否則只會和民心漸行漸遠，能否持續舉辦六四紀念燭光晚會，更是檢視香港實踐一國兩制的指標。

邱垂正指出，在香港《國安法》實施後，港人的言論自由受到箝制，台灣成為全球華人社會唯一可以公開紀念六四事件的民主國家，呼籲社會大眾記住六四事件，以及記住六四事件的真相，陸委會未來也會持續關注中國大陸人權議題，維護台灣作為華人世界的民主燈塔，捍衛台灣的自由民主人權法治的普世價值。

此前，香港「支聯會」（市民支援愛國民主運動聯合會）自1990年開始，每年6月4日，都會在維多利亞公園舉行「六四」燭光晚會。但支聯會已於2021年9月底解散，目前尚未傳出有團體將會承辦上述燭光晚會。