赴陸需48小時內2次PCR 陸委會：不是針對台灣

中國大陸近期調整防疫規定，5月30日起搭乘兩岸出入境航班均須出示48小時內兩次PCR檢測陰性證明，對於台灣是否也會調整相關措施？陸委會發言人邱垂正26日表示，我國邊境防疫措施，是依據疫情狀況滾動式調整，至於陸方政策，據了解對所有境外都是相關規定，不是針對台灣。

陸委會26日下午舉行例行記者會，對於中國大陸調整出入境防疫規定，邱垂正認為，疫情爆發至今，中國大陸因整體內外部因素和疫情防控需求，持續調整其入出境防疫措施。

對於此次調整，邱垂正表示，將持續觀察及了解，也提醒國人往返兩岸，務必留意中共有關部門措施，避免影響行程，造成個人權益受損。

至於台灣是否也跟進，以及陸方此舉是否針對台灣近日疫情升溫。邱垂正說，我國的邊境防疫措施，指揮中心是以科學嚴謹的態度，依據疫情狀況及國內醫療量能，兼顧防疫需求及正常生活情況下，持續滾動檢討，而中國大陸對所有境外都是相關規定，不是針對台灣。

有媒體關切，中國大陸近月本土疫情嚴重，尤其上海封控，是否有台胞、台商因此請求協助。

邱垂正回應，雖沒有持續接獲在陸國人因無法返台請求協助的個案，但提醒國人，面對這個專制政權、非民主化的統治者，如確有赴陸規劃，應將中共當前各項防疫措施及可能產生的風險列入考量，避免造成個人財產或人身等其他權益的損害。

邱垂正說，在陸國人若有急難都可洽陸委會或海基會，也會請海基會與大陸台商保持聯繫，持續了解台商需求，提供必要協助。

邱垂正接著抨擊，中共堅持頑固的清零政策，造成基層官員承受巨大壓力，不斷傳出假解封、被解封、新聞解封等民主法治國家難以想像的狀況，也看到網路流傳為數不少的影響，呈現各地人民及外籍人士，因無法承受中共造假僵化、缺乏人道而不知變通的荒謬防疫作為，為自己，為家人的權益發出人民的呼聲，「我們對上述都能夠感同身受，也希望中共有關部門，應理性傾聽回應及照顧基層百姓的真正需求。」