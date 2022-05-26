WHA再度拒絕台灣參與 陸委會控訴「中方」打壓

我國再度被世界衛生大會拒於門外，對於大陸代表稱，聯合國大會2758號決議是遵循一中原則，陸委會罕見使用「中方」一詞，指出對「中方」一再打壓我國際參與空間，表達強烈不滿。

中國大陸代表在5月23日世界衛生大會（WHA）表示，聯合國大會第2758號決議與世衛大會25.1號決議案「都遵循一中原則」，WHA自2017年以來連續5年拒絕台灣參與提案，「反應大勢所趨」。WHA大會主席最終仍決定駁回台灣參與提案，不將提案列入議程。

陸委會副主委邱垂正26日回應指出，中華民國是主權國家，台灣在歷史、國際法、與兩岸的現實上，從未一日屬於中華人民共和國，「中方一再打壓我國際參與空間，更屢以背離事實的謊言誤導國際社會，我政府表達強烈不滿」。

邱垂正並補充，聯大2758號決議案，僅在處理中華人民共和國在聯合國的席次問題，「從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權問題，更未處理台灣與中華人民共和國的關係」。

他強調，「北京企圖以其一中原則錯誤連結聯大及WHA的決議，根本無法獲得各方認同，本會也已多次反駁中方謬論」。