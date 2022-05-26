共機擾台⋯陸國防部：台灣是中國一部分 哪來「海峽中線」？

針對解放軍一架武直-10攻擊直升機日前進入台灣西南防空識別區，並越過海峽中線約900公尺，大陸國防部新聞發言人吳謙在26日下午記者會中稱，台灣是中國的一部分，哪來的什麽「海峽中線」？他並表示，中國人民解放軍肩負捍衛國家主權和領土完整的神聖使命，有關戰訓活動完全是針對台獨分裂活動和外部勢力干涉而採取的必要行動。

對於美國官方近期相關涉台發言，吳謙指出，一段時間以來，美方不斷虛化掏空一個中國原則，妄圖採用「切香腸」的方式，實現「以台制華」的圖謀，這完全是癡心妄想。

他警告美國：「在台灣問題上『切香腸』，一定會切到自己的手。中國人民解放軍嚴陣以待，將採取一切必要措施，粉碎任何形式的『台獨』分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整」。在維護國家主權和領土完整問題上，中國人民解放軍一向敢於出手，敢打必勝。

在回應美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）近日出席參議院聽證會時稱，美軍力部署的重點是對抗中國「咄咄逼人的霸凌行為」。以及美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，美國正面對中俄兩國企圖從根本上破壞以規則為基礎的國際秩序等發言時，吳謙則說，在國際關係中的「霸凌行為」，美國才是當之無愧的始作俑者和集大成者。

吳謙稱，「中國人民不會忘記，23年前的5月，以美國為首的北約轟炸中國駐南聯盟（南斯拉夫）使館，對中國人民又欠下了一筆血債。這既是霸凌，更是罪行」。

他並指責，美國最喜歡拿「規則」說事，但最不把規則當回事的國家恰恰就是美國。美方對國際法和國際規則合則用、不合則棄，近年來曾陸續退出「伊朗核問題全面協議」、「中導條約」、「開放天空條約」等，充分展示了其自私和虛偽的面目。在這個問題上，最沒有資格指責他國的就是美國。

對於日本2022年版《防衛白皮書》提出，台海局勢穩定對日本安保至關重要，日將持續關注台海局勢等議題。吳謙則重申，台灣問題純屬中國內政，不容日方置喙和插手。他還說，「眾所周知，日本當年曾以侵略擴張手段攫取台灣，對台殖民統治50年，犯下的罪行罄竹難書。日方根本沒有資格對台灣問題說三道四」。

他強調，由於歷史和現實的原因，日方軍事安全動向一直備受國際社會關注。中國要求日方深刻汲取歷史教訓，切實反省自身罪責，以實際行動取信亞洲鄰國。