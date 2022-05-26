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陸：美方才是當之無愧的霸凌始作俑者和集大成者

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國防部發言人吳謙。（大陸國防部網站）
大陸國防部發言人吳謙。（大陸國防部網站）

美國防長奧斯丁近日出席參議院聽證會時稱，美軍力部署的重點是對抗中國「咄咄逼人的霸凌行為」。大陸國防部新聞局局長吳謙大校26日回批，說到國際關係中的「霸凌行為」，美方才是當之無愧的始作俑者和集大成者。

大陸國防部26日下午舉行例行記者會，媒體詢問美國防長奧斯丁的言論以及美軍參謀長聯席會議主席米萊稱，美正面對中俄兩個大國，兩國均有強大軍力，並企圖從根本上破壞以規則為基礎的國際秩序等，中方的看法為何？

吳謙回應表示，美方言論一如既往，體現出濃濃的冷戰思維、霸權心態和面對中國和平崛起的焦慮。美方的用詞不論是「霸凌行為」，還是「破壞國際規則與秩序」，字字句句說的都是美國自己。

他說，說到國際關係中的「霸凌行為」，美方是當之無愧的始作俑者和集大成者。在伊拉克，美國憑藉一管不知是什麼的白色粉末就悍然入侵一個主權國家，造成大量平民傷亡，多少家庭流離失所。在敘利亞，美國利用「白頭盔」組織虛假視頻，武裝干涉敘內政，造成了慘烈的人道主義災難。

中國人民不會忘記，23年前的5月，以美國為首的北約轟炸中國駐南聯盟使館，對中國人民又欠下了一筆血債。這既是霸凌，更是罪行。

說到以規則為基礎的國際秩序，美國是全球公認的規則破壞者。眾所周知，美國最喜歡拿「規則」說事，但最不把規則當回事的國家恰恰就是美國。美方對國際法和國際規則合則用、不合則棄，近年來曾陸續退出「伊朗核問題全面協議」、「中導條約」、「開放天空條約」等，充分展示了其自私和虛偽的面目。在這個問題上，最沒有資格指責他國的就是美國。

中方要求美方停止將「家法幫規」包裝成國際規則、推行美式「霸權秩序」的錯誤做法，客觀理性地接受中國的和平發展。這有利於中美關係，也有利於世界的和平穩定。

美國 霸凌 美軍

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