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王毅抵達索羅門群島 展開南太8島國訪問

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。新華社
大陸國務委員兼外交部長王毅。新華社

大陸國務委員兼外長王毅26日抵達南太平洋島國索羅門群島，展開他的南太八國訪問行程。王毅稱，中索建交是歷史的必然，順應時代潮流，符合兩國的根本和長遠利益。王毅此行還將與索簽訂一系列雙邊合作協議。

中新社報導，索羅門群島代總督奧蒂在霍尼亞拉總督府會見王毅。奧蒂說，索羅門群島政府和人民都高度重視對華關係。索中建交以來，兩國關係發展取得長足進展，中國代表團此訪將為索中合作帶來新亮點、注入新動力。感謝中方為索方基礎設施建設和抗擊疫情提供的寶貴支援，中方援建的太平洋運動會體育館將助力索羅門群島首次承辦大型國際賽事，索運動健兒也第一次有機會在本國土地上與各國運動員同場競技。

他期待同中國進一步深化各領域合作，為索人民帶來更多福祉。作為國際社會的一員和聯合國會員國，索方願同中方加強多邊領域的協調合作。 　

王毅說，中國一貫主張大小國家一律平等和國際關係民主化，反對一切形式的強權霸凌。中索建交是歷史的必然，順應時代潮流，符合兩國的根本和長遠利益。兩年多來，中索關係實現全方位發展，政治互信不斷深化，互利合作持續推進，給兩國人民帶來實實在在好處。

中方尊重索方同世界各國發展友好關係，而中索建交使所多了一個好朋友，多了一個真誠、可信賴的好夥伴。期待中索關係後來居上，成為中國同島國互利合作的高地，相互信任的典範。

中方將繼續秉持相互支持、相互幫助的南南合作精神，幫助索改善人民生活水準，加快發展振興。中方全力支持索辦好2023年太平洋島國運動會，將如期高質量完成中方援建的項目。

王毅 索羅門

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