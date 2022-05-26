江西省級對台交流基地 贛州揭牌

江西省對台交流基地揭牌儀式暨贛州市「傳承客家文化 凝聚客家精神」贛台客家文化交流活動25日在江西省贛州市全南縣舉行，「全南雅溪古村」成為江西省首個省級對台交流基地。

中新社報導，江西贛州市委常委李文信在揭牌儀式上表示，贛州是紅色故都，也是「客家搖籃」，95%都是客家人，是客家先民南遷第一站，和台灣一樣同是世界客家人重要聚居地。贛台客家人「祖同宗、文同源、語同音、歌同調、俗同風、食同好」。

近年來，江西贛州充分發揮與台灣之間人文、地緣相親相近優勢，組織海峽兩岸客家人舉辦了「贛台青年學生夏令營」「客家採茶戲雲交流」等系列客家文化主題活動，讓在台贛州鄉親親近家鄉山水人文，感受贛南發展蓬勃脈動，兩地人員往來和經貿文化交流頻繁深入。

贛州市全南縣是贛南客家文化的核心區域之一，雅溪古村是全南客家文化的代表。李文信說，雅溪古村能夠成為江西全省首個對台交流基地，在於其風貌秀美、風情濃郁、建築精緻、文化傳承，可近距離觸摸、感受客家風情和客家民俗，展現兩岸客家人的一脈相承；百年圍屋展現出客家建築的獨特魅力，處處皆是客家鄉情、血脈親情的傳承和延續。

下一步，江西贛州將充分發揮省級對台交流基地的示範引領作用，依託雅溪古村及贛州市文化資源優勢，精心舉辦對台交流活動，促進兩岸同胞心靈契合，打響贛南客家文化對台交流品牌。