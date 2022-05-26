聽新聞
test
0:00 / 0:00

江西省級對台交流基地 贛州揭牌

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

江西省對台交流基地揭牌儀式暨贛州市「傳承客家文化 凝聚客家精神」贛台客家文化交流活動25日在江西省贛州市全南縣舉行，「全南雅溪古村」成為江西省首個省級對台交流基地。

中新社報導，江西贛州市委常委李文信在揭牌儀式上表示，贛州是紅色故都，也是「客家搖籃」，95%都是客家人，是客家先民南遷第一站，和台灣一樣同是世界客家人重要聚居地。贛台客家人「祖同宗、文同源、語同音、歌同調、俗同風、食同好」。

近年來，江西贛州充分發揮與台灣之間人文、地緣相親相近優勢，組織海峽兩岸客家人舉辦了「贛台青年學生夏令營」「客家採茶戲雲交流」等系列客家文化主題活動，讓在台贛州鄉親親近家鄉山水人文，感受贛南發展蓬勃脈動，兩地人員往來和經貿文化交流頻繁深入。

贛州市全南縣是贛南客家文化的核心區域之一，雅溪古村是全南客家文化的代表。李文信說，雅溪古村能夠成為江西全省首個對台交流基地，在於其風貌秀美、風情濃郁、建築精緻、文化傳承，可近距離觸摸、感受客家風情和客家民俗，展現兩岸客家人的一脈相承；百年圍屋展現出客家建築的獨特魅力，處處皆是客家鄉情、血脈親情的傳承和延續。

下一步，江西贛州將充分發揮省級對台交流基地的示範引領作用，依託雅溪古村及贛州市文化資源優勢，精心舉辦對台交流活動，促進兩岸同胞心靈契合，打響贛南客家文化對台交流品牌。

客家文化 建築 相親

延伸閱讀

客家中西樂創作曲譜發表 即起開放免費下載

中共嚴打糧食腐敗 首個省級「糧倉碩鼠」遭開除黨籍

探索百年老店、客庄老街尋寶！ 新竹「新埔走走」小旅行 沉浸式親子互動體驗

客語認證放榜 苗栗縣即日起受理中級以上合格者獎勵金

相關新聞

共軍台海周邊演習 陸國防部：就是針對美台勾連

美國總統拜登訪問日、韓，中共解放軍近日也在台海周邊演習，對此，中國大陸國防部發言人譚克非25日以「答記者問」方式指稱，相...

大陸台企聯發文呼籲：台商的投票權不容剝奪

大陸全國台企聯25日晚發文稱，繼台灣廣受詬病的所謂「離境兩年移出戶籍」的規定，使得眾多在大陸的台灣鄉親備受困擾。最近，台...

江西省級對台交流基地 贛州揭牌

江西省對台交流基地揭牌儀式暨贛州市「傳承客家文化 凝聚客家精神」贛台客家文化交流活動25日在江西省贛州市全南縣舉行，「全...

港警新裝甲車將上路

香港警察宣布引入新裝備，初步引入一輛中國大陸國產「劍齒虎」裝甲車，裝有催淚炮、聲波驅散器等裝置。這是香港警察著手採購的六...

保障台商投票權 台企聯籲放寬限制

大陸全國台企聯昨晚發文表示，繼「離境兩年移出戶籍」規定後，最近台灣官方又宣布被移出戶籍者如不能提前四個月回台辦妥戶籍恢復...

跟進陸外交部 閩粵魯三省發布「太平洋島國合作清單」

正值大陸外長王毅即將啟程赴太平洋邦交國訪問之際，大陸外交部5月24日先發布一份「中國—太平洋島國合作事實清單」，翌日福建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。