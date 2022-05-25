共軍台海周邊演習　陸國防部：就是針對美台勾連

美國總統拜登訪問日、韓，中共解放軍近日也在台海周邊演習，對此，中國大陸國防部發言人譚克非25日以「答記者問」方式指稱，相關戰備警巡和實戰化演練，「就是針對美台勾連、根據維護國家主權和領土完整需要採取的必要行動。」

譚克非指出，我們堅決反對美方和「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

他強調，搞「台獨」是死路一條，支持「台獨」也是一條不歸路。美方多次明確表示奉行一個中國政策，不支持「台獨」。但一段時間以來，美方變本加厲打「台灣牌」，企圖「以台制華」，勢必把局勢引向危險境地。

因此，譚克非重申，「台灣是中國的一部分，台灣問題不容任何外來干涉。」他說，「中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是針對美台勾連、根據維護國家主權和領土完整需要採取的必要行動。」

他最後強調，中國人民解放軍枕戈待旦，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

25日下午，中共解放軍東部戰區也在官方微博上，引述東部戰區發言人施毅表示，東部戰區近日在「台島周邊海空域」組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，「這是對近期美台勾連活動的嚴正警告」。

美國總統拜登23日訪問日本，對媒體提問若中國大陸攻打台灣，美國是否進行軍事介入時，回應「是的」，並指「這是我們的承諾。」但他隔日又說，華府對台灣採取「戰略模糊」的政策沒有改變。