快訊

專責病房放寬護病比1:5引反彈 衛福部將採1:7方案

基層看不下去！科技副總撞死騎士 竹縣警局竟代澄清：已給20萬奠儀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京疫情有好轉跡象 衛健委主任涉違紀被免職

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
于魯明被免去北京市衛健委主任職務。（騰訊新聞）
于魯明被免去北京市衛健委主任職務。（騰訊新聞）

疫情陷入膠著的北京市，官員今天表示疫情總體可控，傳播鏈大部分已切斷。在北京疫情看似有好轉跡象之際，當局發布免去北京市衛健委主任于魯明的職務。

據北京日報客戶端消息，中共北京市人大常委會今天決定，免去于魯明的北京市衛健委主任職務，同時接受王紅辭去北京市副市長職務的請求。此前，根據中共中央紀委國家監委網站消息，于魯明涉嫌嚴重違紀違法，正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，今年61歲的于魯明在1983年12月參加工作，北京醫學院分院精神衛生專業大學畢業，主任醫師，現任13屆全國政協委員。

對於當前北京疫情，北京疫情防控記者會今天通報，24日新增本土病例47例。自4月22日至5月25日下午3時，北京市累計報告新冠病毒感染者1642例。

北京市衛健委副主任鍾東波說，最近兩天，北京報告病例數明顯下降，同時社會面病例也在下降，呈現良好態勢；疫情波及的區域也從高峰期的15區和經開區、共123個街道，最少時縮小到4區9個街道。他說，北京的醫院收治相關病例高峰在5月10日，達到720例，此後逐步下降，目前沒有危重病例。

鍾東波並指，北京疫情形勢總體可控，但也處於逆水行舟、不進則退的關鍵時期，一旦放鬆警惕，出現一些小機率的事件，就有可能發生反彈。

鍾東波說，這次疫情從4月22日開始，一共經歷3個階段：第一階段是早期快速發展階段，每日新增病例迅速上升，4月27日已達50例；第二階段是平台波動階段，有個別聚集性疫情爆發，導致當日新增病例出現過兩個高峰。第三階段是零星散發和局部聚集階段，經過兩個階段的努力，早期大部分傳播鏈條已完全得到控制。

北京 疫情 中共

延伸閱讀

北京防疫引校園抗爭潮 政法大學、北師大學生爭取返家

官員：北京疫情總體可控 傳播鏈大部分已切斷

吳釗燮：北京政經問題壓力日增 恐藉犯台轉移內部焦點

中國迫害維族新證據？14國際媒體曝文件 北京斥謠言

相關新聞

共軍東部戰區台海軍演 陸外交部：美明裡暗裡支持台獨

共軍25日上午宣布在台灣周邊海空域進行戰備警巡和實戰化演練。大陸外交部發言人汪文斌25日下午進一步指出，美方明裡暗裡慫恿...

遼寧艦東部海域演訓 學者：共軍尚無攻台能力

共軍遼寧艦近期在西太平洋海域長期演訓，有輿論揣測共軍是否藉機攻台？學者馬振坤認為，俄烏戰爭並無提高中國攻台意圖，且共軍還...

北京疫情有好轉跡象 衛健委主任涉違紀被免職

疫情陷入膠著的北京市，官員今天表示疫情總體可控，傳播鏈大部分已切斷。在北京疫情看似有好轉跡象之際，當局發布免去北京市衛健...

跟進陸外交部 閩粵魯三省發布「太平洋島國合作清單」

正值大陸外長王毅即將啟程赴太平洋邦交國訪問之際，大陸外交部5月24日先發布一份「中國—太平洋島國合作事實清單」，翌日福建...

香港民主委員會：港逾千名政治犯 總刑期772年

位於美國華盛頓的香港人組織香港民主委員會發表研究報告指出，自2019香港「反送中」運動以來，香港已經有超過1000名政治...

馬克思中國化百年記 官媒：助用習近平思想武裝頭腦

中共當局近日推出「馬克思主義中國化一百年大事記」，官媒報導，大事記有助黨員、幹部、群眾增強用習近平思想「武裝頭腦」，更加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。