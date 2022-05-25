美軍核潛艦南海撞擊調查 陸官媒：地點靠近東沙島

美軍核潛艦2021年10月在南海地區發生撞擊事件，對此中共官媒引述專家看法指出，地點應該東沙群島附近，並強調事故原因是美軍把大陸視為對手、「過度部署」所致。

美軍康乃狄克號核潛艦（USS Connecticut）的事故調查近日出爐，中共官媒央視軍事引述美軍調查報告，還原當時美軍的事發經過：事故當天，康乃狄克號在執行任務時，因臨時變更航線，向東南航行時，沒有及時標記「水下危險」位置。爾後聲呐操作員在艇艏方向發現一個聲信號痕跡，判斷是海洋生物造成，但後續未通報給其他人。

央視軍事引述資深聲呐專家看法，根據調查報告判斷，事故發生前，康乃狄克號正在使用被動聲呐，「而潛艇一旦打開被動聲呐，意味著不暴露自己的同時，還能收集外界聲信號，說明它當時正在執行隱秘任務；另一方面，表明潛艇水聲部門負責人的判斷可能出現嚴重錯誤」。

「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波指出，根據調查報告透露的航向及時間點，綜合該區域的水深變化情況，事故位置很可能在這個三角區域靠北的位置，接近東沙群島。胡波並表示，美軍公佈的報告總體上是比較模糊的，回避了事故地點和具體任務情況，也回避了上級指揮鏈條相關的責任問題。

央視軍事還關注這艘核動力潛艦的事故調查報告多處遭到塗黑，「報告只簡單提及『推進裝置未受影響』，但對康乃狄克號核潛艇是否出現核反應爐洩漏、核裝置是否安全等問題隻字未提，也可能在大面積塗黑的段落中提到」。報導並質疑，美軍對於「事故發生的具體地點，是否在別國專屬經濟區甚至領海，究竟有沒有造成核洩漏，是否破壞海洋環境等問題始終沒有做出明確的說明」。

對於事故為何發生，報導認為，根本原因「還是美國將中國視為競爭對手，因而進行高強度和超負荷部署，這種情況下，美軍過度疲勞、過度部署只會越來越嚴重」。