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共軍東部戰區台海軍演 陸外交部：美明裡暗裡支持台獨

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
共軍在台灣附近海空域舉行戰備警巡與實戰化訓練。（觀察者網）
共軍在台灣附近海空域舉行戰備警巡與實戰化訓練。（觀察者網）

共軍25日上午宣布在台灣周邊海空域進行戰備警巡和實戰化演練。大陸外交部發言人汪文斌25日下午進一步指出，美方明裡暗裡慫恿支持台獨分裂活動，將使美國承擔難以承受的代價。

共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校25日上午表示，近日，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。這是對近期美台勾連活動的嚴正警告。

新華社報導，施毅說，美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻給台獨勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。

台灣是中國的一部分。戰區部隊有決心有能力挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

25日下午大陸外交部記者會上，外交部發言人汪文斌被媒體問及此事時表示，美方虛化掏空一中原則，明裡暗裡慫恿支持台獨分裂活動，不僅會給中美關係造成難以挽回的後果，也將使美國承擔難以承受的代價。

台獨 外交部 美國

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