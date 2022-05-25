與俄空軍戰略巡航 陸國防部：跟當前國際局勢無關

共軍跟俄軍5月24日進行聯合空中戰略巡航，對於媒體認為這次行動與烏克蘭局勢有關，大陸國防部新聞發言人吳謙回應稱，行動與當前國際局勢無關。

據大陸國防部官網訊息，吳謙表示，5月24日實施的2022年度例行性聯合空中戰略巡航，是自2019年以來共軍與俄軍雙方空軍聯合實施的第四次戰略巡航，「目的是檢驗提升兩國空軍協作水準，推進兩軍戰略互信和務實合作。此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

此前據俄羅斯衛星通訊社報導，俄國戰略轟炸機圖-95持續飛行13小時，而俄國國防部強調，雙方飛機在飛行期間嚴格按照國際法律的規定，沒有侵犯他國領空；本次行動為俄中兩國2022年軍事合作框架內的活動，並不針對第三國。俄羅斯空天軍司令蘇羅維金也做出相同的表示。