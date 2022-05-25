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被西方質疑粉飾太平 新疆官員：想看種族滅絕到美國吧

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國跟英國官員近日連連質疑聯合國人權高專到訪新疆的內容，對此新疆官員回嗆，這沒有集中營跟種族滅絕，請到美國去看。圖為新疆維吾爾自治區內採收棉花情形。（歐新社）
美國跟英國官員近日連連質疑聯合國人權高專到訪新疆的內容，對此新疆官員回嗆，這沒有集中營跟種族滅絕，請到美國去看。圖為新疆維吾爾自治區內採收棉花情形。（歐新社）

目前聯合國人權高專正在新疆訪問，西方頗關注「再教育營」的更多內容，而新疆自治區政府強調，新疆開展的反恐、去極端化鬥爭，是「行得正、做得端的正義之舉」。

據中新社報導，新疆自治區在5月24日舉行涉疆新聞發布會，全面介紹「依法開展反恐、去極端化鬥爭的做法跟經驗」，新疆自治區新聞發言人徐貴相指出，「新疆開展的反恐、去極端化鬥爭，符合新疆經濟社會發展實際，符合各族民眾切身利益和普遍願望，符合國際社會通行做法，是行得正、做得端的正義之舉」。

徐贵相指出，「一些媒體不顧過去一個時期新疆各族民眾遭受的災難，不顧新疆依法開展反恐、去極端化鬥爭艱辛努力及成果，不顧國際社會形成的廣泛共識，仍然大肆歪曲抹黑，發表不實報導，喪失了媒體從業人員應有的職業操守，淪為美國等反華勢力的『政治工具』，我們對此表示不齒」。

他並補充提到，自2018年底以來，已有100多個國家和地區的158批團組、2100多人來疆實地參訪、「與基層民眾深入交流，親眼目睹了新疆的真實情況，普遍對新疆穩定發展成就和人權保障、反恐、去極端化措施給予積極評價，這是世界上有識之士的共識」。

對於質疑聯合國人權高專巴舍萊（Michelle Bachelet）的到訪是「精心策畫」、不可能獨立觀察新疆的情況，徐貴相則回擊，稱新疆穩定祥和的良好局面是裝不出來的，「我們也是不屑於裝的」，他強調，那些所謂「批評人士」，對新疆過去的安排進行歪曲理解，「無非是想看到美西方一些人所講的『集中營』、『種族滅絕』、『強迫勞動』、「鎮壓少數民族』等，這才是他們內心真實的想法。如果想看這樣的東西，還是請他們到美國去看吧，新疆沒有！」

另外，新疆公安廳副廳長亞力坤．亞庫甫則稱，新疆積極響應《聯合國全球反恐戰略》等一系列反恐決議，在借鑒吸收國際社會反恐經驗的基礎上，採取果斷措施，有效遏制了恐怖活動多發頻發勢頭，最大限度保障了各族民眾的生命權、健康權、發展權等基本權利。

目前聯合國人權高專正在新疆烏魯木齊跟喀什等地展開六日的訪問，但因為疫情因素，採取的是「閉環旅行」，相關內容有待雙方進一步公開。

反恐 聯合國

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