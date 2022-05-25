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應對共軍 印度成立聯合指揮中樞「提特拉小組」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
印度傳出即將設立針對共軍的聯合指揮中樞，圖為先前印度軍隊在中印邊界拉達克公路上。（美聯社）
印度傳出即將設立針對共軍的聯合指揮中樞，圖為先前印度軍隊在中印邊界拉達克公路上。（美聯社）

中國大陸跟印度2020年邊境衝突停戰以來，雙方仍持續在邊境進行軍事布局，最新消息指出，印度軍隊準備成立「提特拉小組」，作為應對共軍的指揮中樞。

據環球時報引述今日印度報導，印軍準備成立由東部陸軍、空軍、海軍司令部和位於安達曼-尼科巴群島（位於孟加拉灣東部、靠近緬甸南部海岸）的三軍司令部組成的聯合指揮中樞，對抗中共在北部邊境地區和印度洋海域的任何「潛在挑戰」。

這個名為「提特拉小组」（Tetra Group）的指揮中樞已經於西隆舉行過會議，該小組並受權在戰時開展行動，且有權在印度面臨「安全威脅」時作出「關鍵決策」。

環球時報指出，近期印軍「小動作頻頻」，先前駐紮在印巴邊境的印軍六個師正陸續移防至藏南地區（印度阿魯納恰爾邦）等中印邊境重地，特別是在東北部的阿薩姆邦，印度陸軍還指示先前專門從事反恐行動的一個師今後只負責中印邊境防務。今日印度稱，印軍試圖通過一系列活動向中共傳達一個資訊，即「印度比以往任何時候準備得都更充分，中方永遠不要試圖單方面改變（邊境）現狀」。

此前共軍與印軍曾在2020年爆發邊境衝突，集中在拉達克附近加勒萬河谷以及班公錯等地，對於停火議題雙方談判多次後，才在2021年2月「脫離接觸」。

印度 中共 陸軍

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