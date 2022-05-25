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環時：王毅訪太平洋8島國 發展南太關係是長期戰略

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
與太平洋島國發展友好合作關係，是中共一項長期戰略方針。圖為今年四月東帝汶舉行總統選舉第二輪投票選民排隊等待投票。東帝汶也是這次王毅訪問的國家之一。（新華社）
與太平洋島國發展友好合作關係，是中共一項長期戰略方針。圖為今年四月東帝汶舉行總統選舉第二輪投票選民排隊等待投票。東帝汶也是這次王毅訪問的國家之一。（新華社）

大陸外長王毅明天（26日）將出訪太平洋8個島國並在斐濟召開第二次中國—太平洋島國外長會。環球時報評論稱，與太平洋島國發展友好合作關係，是中國外交的一項長期戰略方針。

環球時報引述分析人士稱，王毅此行旨在推動中國與南太地區國家的互利合作，並無針對第三方的意圖。但ABC美國廣播公司稱，吉里巴斯等南太國家對中國的戰略意義十分重要。

環時引述中國澳大利亞問題專家、聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳表示，王毅南太之行對中國和南太諸國都有多重意義。在政治上，南太島國數量眾多，在多個國際問題上支持中國立場，更曾多次在外交上遏制台獨、疆獨等勢力；在經濟上，雙方海洋合作前景廣闊。

他說，對南太島國來說，在政治上，中國支持他們真正擺脫殖民地的政治經濟模式，真正實現國家與民族獨立；在外交上，中國支持他們有關「南太無核化」、「應對氣候變化」、「要求西方賠償殖民掠奪」等正義訴求；在經濟上，中國幫助他們搞建設。這些都是西方國家無法提供的。

環時並引述國際問題觀察員「雅蘭」稱，與太平洋島國發展友好合作關係，是中國外交的一項長期戰略方針。2019年中國同索羅門群島建交，同吉里巴斯復交，短短3年間，雙邊貿易額大幅上升，2021年中國已成為索、吉第一大貿易夥伴，中索、中吉分別簽署了共建一帶一路諒解備忘錄等多項合作文件。締造南南合作的新典範。

文章稱，中方同兩國開展基礎設施建設、農業技術和醫療衛生等領域合作，包括升級吉里巴斯坎頓島機場，援建索羅門群島2023年太平洋運動會體育館；向吉派遣農技專家，向所提供農機設備；向索派遣醫療隊等，對增進兩國民生福祉發揮了重要作用。

建復交以來，中索、中吉積極推進人文、教育、體育、媒體等領域交流。中方已將索、吉列為中國公民出境旅遊目的地國。

吉里巴斯 王毅

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