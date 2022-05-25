警告「美台勾連」 共軍東部戰區在台周邊實戰化演練

共軍對台又有新動作，東部戰區表示，近日在台灣島周邊海空域組織多兵種實戰化演練，「這是對近期美台勾連活動的嚴正警告」。

據東部戰區微信公眾號訊息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日，共軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，「這是對近期美台勾連活動的嚴正警告」。

他強調，美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻「給台獨勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果」。施毅重申，台灣是中國的一部分，「戰區部隊有決心有能力挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

此前美國總統拜登（Joe Biden）在日本表示，若共軍侵台美國會軍事介入，但他不久後否定這是「戰略清晰」，強調美國仍是「戰略模糊」、美國官員也澄清美方「一中政策」未變。大陸外交部發言人汪文斌24日批評美國明裡暗裡慫恿、支持台獨，「奉勸美方聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱道：朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍」。

共軍跟俄軍並在5月24日舉行「聯合空中戰略巡航」，並罕見提到範圍除了日本海與東海，尚有西太平洋。