對美台警告！共軍多軍兵種在我海空域軍演

共軍再對我台灣周邊海空域進行擾台舉動。共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校25日表示，近日，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。這是對近期美台勾連活動的嚴正警告。

新華社報導，美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻給台獨勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。

台灣是中國的一部分。戰區部隊有決心有能力挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

解放軍昨天（24日）才宣布中俄兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航，針對美日印澳在東京舉行的「四方安全會議」而來。