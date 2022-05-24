拜登訪日開四國峰會之際 共軍：中俄「空中戰略巡航」

俄烏戰爭開打以來，北京與莫斯科的軍事合作並未停止，正當美國總統拜登訪問日本之際，中共國防部5月24日晚間宣布，當天與俄軍在日本海、東海、西太平洋海域上空進行戰略巡航。

據中共國防部微信公眾號「國防部發布」消息，上述聯合空中戰略巡航，是依據兩軍年度軍事合作計畫，且是例行性的戰略巡航。

而中共國防部相關訊息顯示，目前是中俄第四次進行年度「聯合空中戰略巡航」，此前分別在2019年7月、2020年12月、2021年11月完成三次年度戰略巡航。此前三次的巡航，解放軍分別派出2架、4架與2架轟-6K飛機，俄軍則是派出2架圖95飛機，地點都在「日本海、東海有關空域」，此次是首度提及巡航範圍包含「西太平洋」上空。

目前美國總統拜登正在日本訪問，並且於24日出席在日本首相官邸召開美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會。共軍與俄軍在此時進行聯合空中戰略巡航，顯示區域局勢有所升溫。