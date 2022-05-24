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拜登稱對台政策沒變 陸外交部：豺狼來了有獵槍

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（大陸外交部官方網站）
大陸外交部發言人汪文斌。（大陸外交部官方網站）

針對美國總統拜登在日本表示，美國對台政策沒有改變，大陸外交部發言人汪文斌24日表示，中國有首老歌：「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」

據環球網，汪文斌在24日大陸外交部例行記者會上表示，美方費盡心機在一個中國原則問題上玩弄文字遊戲。他表示，「但我想提醒美方的是，世界上沒有任何力量，包括美國在內，能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐；世界上也沒有任何力量，包括美國在內，能夠挽救『台獨』勢力失敗的命運」。

他並稱，美國違背在台灣問題上所作的承諾，虛化、掏空一個中國原則，明裡暗裡慫恿支持「台獨」分裂活動。如果在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。

汪文斌指出，中方正告美方，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會的共識，也是美方作出的承諾。一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞「兩個中國」和「一中一台」的紅線不容踐踏。

他又表示，中方有充分的信心，充分的能力，充分的準備，堅決遏制「台獨」分裂活動，堅決挫敗一切外部干涉，堅決維護國家主權和領土完整。並說：「我們奉勸美方，聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱到，朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」

美國 台獨 汪文斌

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