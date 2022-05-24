中亞地區「安全赤字」 陸學者：美國「全方位」填補

塔吉克東部近期發生軍官與士兵遭受襲擊事件，再加上哈薩克此前內部發生騷亂，引起外界關注中亞地區的穩定是否會鬆動？對此大陸學者表示，俄國抽出後的中亞「安全赤字」已經吸引不少國家進場填補，尤其美國的措施更是「全方位」。

上海復旦大學發展研究院博士後榮杰以及北京清華大學俄羅斯研究院科研助郭鑫，聯合在「澎湃新聞」撰文指出，塔吉克東部戈爾諾-巴達赫尚州近期的動亂與政府反恐行動，是「中亞整體安全局勢的一個縮影」，目前局勢背後的因素是俄羅斯分兵烏克蘭造成中亞安全空虛、受到來自阿富汗的安全威脅；而更大的背景則是新冠疫情、俄烏衝突帶來的經濟下滑、社會矛盾激化。

文章指出，5月17日塔吉克東部的軍隊受襲事件「武裝份子規模不小」，塔吉克內務部通報約有200人。事發的戈爾諾-巴達赫尚州，地緣位置「非常緊要」：東臨中國、南鄰阿富汗，北鄰吉爾吉斯，人口約23萬，多山且地廣人稀，族群組成為「山地塔吉克人」（有別於西部的平原塔吉克人），也曾是1990年代塔吉克內戰的反政府軍大後方。

同時，戈-巴州的旁邊是阿富汗，雖然塔利班政權曾一再向中亞各國政府保證，不會允許阿富汗領土被用來襲擊鄰國。但「眼下種種跡象表明，位於阿富汗北部地方的那些非國家行為體在行事時並未以『塔利班臨時政府對別國的保證』為準繩」，包含「伊斯蘭國呼羅珊分支」（ISK）等極端主義團體都在塔吉克邊境活動。

文章認為，戈-巴州局勢關係著塔吉克全國的穩定，而塔局勢又關係著整個中亞地區的穩定。但塔吉克全國武裝力量僅有23萬人，此前主要依靠俄軍駐塔「201軍事基地」提供安全支撐，但目前該基地大部分被調往烏克蘭作戰，「攪動了塔安全的定海神針」。

對於塔吉克、哈薩克、吉爾吉斯等國的經濟下滑、失業人口增加，連帶影響不穩定性，文章提出，除了土耳其以外，美國也有「真金白銀」和「全方位」的相關舉措，包含向塔吉克撥款6,000萬美元用於安全保障；2021年底美國國際開發署宣佈了一項1,900萬美元的五年計劃，涵蓋中亞五國；美國對吉爾吉斯援助202年仍有3,140萬美元。

兩位作者分析，美國政策優先考慮直接推動中亞的民主化改革和經濟發展，在安全上加強該地區抵禦阿富汗可能持續的內亂的影響，以降低中亞國家在政治、經濟和安全上對其他國家的依賴，其主要戰略目標包括：一、支持和加強中亞國家的主權和獨立；二、減少中亞地區的恐怖威脅；三、鼓勵中亞與阿富汗之間的互聯互通；四、促進美國在中亞的投資和開發。

最後，作者強調中亞地區穩定，則大陸西北地方能成為溝通歐亞的「大陸橋」之重要組成部分，進而獲得前所未有的發展契機；中亞地區動盪，則大陸西北地方不但將喪失良好外部環境，甚至面臨嚴重的安全挑戰。