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大陸外長王毅 本週到訪索羅門簽安全協議

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
索羅門群島外交部長馬內列（左）2019年與大陸國務委員兼外交部長王毅（右）在北京簽署建交公報。（中新社資料照）
索羅門群島外交部長馬內列（左）2019年與大陸國務委員兼外交部長王毅（右）在北京簽署建交公報。（中新社資料照）

大陸國務委員兼外交部長王毅本週將訪問索羅門群島並簽署關鍵協議，預計包括受美國、澳洲和日本批評的安全協定。

綜合路透社和法新社，索羅門群島政府和中國大陸駐所羅門群島大使昨天（23日）證實王毅將到訪，索國總理索加瓦雷形容王毅此行是一個里程碑。

索羅門群島政府發聲明說：「在索羅門歷史的非常關鍵時刻，索加瓦雷總理期盼以重要發展夥伴身份，與『中華人民共和國』開展富有成果的接觸。」

王毅預計將率領20人的代表團在本週中抵達索羅門群島，在首都霍尼亞拉停留一天，參加會議並拜訪索國總理索加瓦雷。王毅還將與索羅門群島外交部長馬內列舉行聯合記者會。

索羅門政府在聲明中說：「這次訪問的重點是與（中國）政府簽署一系列關鍵的雙邊協議。」

報導稱，王毅在索羅門期間將簽署引起西方國家關注的安全協議。西方國家擔心，這將引致中國在太平洋建立軍事存在。

中索安全協議成為澳洲大選競選期間的重要議題。澳洲新總理阿爾巴尼斯說，這項協議將「降低澳洲的安全感」。

根據早前外洩的中索安全協議草稿文件內容，協議將允許中國大陸戰艦在索羅門群島停靠。索羅門群島距離澳洲約2000公里。北京已表明中所安全協議不會影響地區安全，只涉及索國國內警務。

索羅門群島政界人士還說，索國本週還可能與中國大陸簽訂貿易協議。

澳洲新外長黃英賢昨晚在社交媒體發佈影片說，她將很快訪問索羅門群島，並承諾澳洲將在氣候變化問題予以合作，及深化防務和海事合作。

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